 

Бывший американский разведчик Риттер предсказал окончание конфликта в Украине к концу лета

28.01.2023, 21:45, Новости дня
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Российские войска готовятся к масштабному наступлению по всему фронту, конфликт в Украине завершится к концу лета или к началу осени 2023 года, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Разведчик считает, что ВС РФ пойдут в наступление, а Украине придется оттягивать резервы, в то время как российские войска будут вгрызаться в слабые места противника, пока у него не закончатся солдаты, передает «Царьград».

Риттер предрек Украине провал армий «Центр» по аналогии с немецкой группировкой во время Второй мировой войны, когда линия фронта лопнула и была прорвана оборона.

«Вот что произойдет. Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит – русское наступление по их военной доктрине», – сообщил бывший разведчик США.

Риттер считает, что ВС РФ уничтожит ВСУ артиллерией, танками и пехотой, и Украина будет повержена к концу лета, началу осен.

Также бывший разведчик США заявил, что западное оружие будет уничтожено в Украине российской армией, и «нет ничего, что может остановить русских».

«Мы просто еще раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами», – подытожил Скотт Риттер.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что танки Abrams не успеют добраться на Украину, поскольку конфликт к июлю будет завершен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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