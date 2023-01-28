Шольц заявил о независимости Германии от российского газа и нефти

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28.01.2023, 21:45, Новости дня
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ФРГ быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией, страна стала независима от российского газа, нефти и угля, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц в интервью изданиям Аргентины, Чили и Бразилии заявил, что Германия быстро адаптировалась к новой реальности без сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, ФРГ перестроила систему энергоснабжения, и стала независима от газа, нефти или угля из России. Канцлер также добавил, что власти Германии работают над уменьшением односторонней зависимости экономики ФРГ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в сопровождении бизнес-делегации отправился с трехдневным визитом в Аргентину, Чили и Бразилию.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал крупнейшую с XIX века индустриальную модернизацию в Германии.

Немецкое издание Der Spiegel заявило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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