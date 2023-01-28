Мнение: Танковый биатлон

В общей сложности Украина должна получить более 300 танков из разных стран. То, что эти танки будут представлены тремя разными машинами, не представляет какой-то сложности: каждый танк обладает своей собственной сервисной инфраструктурой, которая отработана и может тиражироваться без каких-то проблем и сложностей.

300 танков – это как раз то, что запрашивал президент Зеленский перед тем, как началась кампания по продвижению идеи поставки подобной техники в зону конфликта. Вопрос теперь лишь в сроках этой поставки и синхронизации: понятно, что важно доставить основную часть техники в короткий период, не «размазывая» ее на длительное время. Видимо, теперь это будет основной вопрос согласований.

Кроме того, стоит понимать, что современные танки всегда идут в сопровождении целого ряда другой техники. Это и противопехотная поддержка на бронированных машинах, это и самоходная артиллерия, и противоминные машины. Эвакуация и ремонт. Просто «голые» танки сами по себе не ходят. Поэтому, кстати, на всех съемках движения эшелонов танков по железным дорогам или на автопоездах кроме танков там присутствует и другая техника.

Следующий шаг, по всей видимости – это воздушная техника. С ней, конечно, тоже не всё просто: безопасных аэродромов на территории Украины нет, а размещать авиацию за пределами Украины – это уже прямо входить в конфликт с Кремлем. Поэтому проблема не такая уж и простая. Возможно, из нее будут опять выходить поэтапно, и на первом этапе встанет вопрос поставки вертолетов, ну а там – как знать.

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