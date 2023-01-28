Знак солидарности или политический активизм — мэрии французских городов объявили о закрытии на день в поддержку бастующих

Мэрия Парижа наряду с администрациями других французских городов объявила о планах закрыть двери 31 января в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы в стране, пишет France 3. Однако мнения граждан и политиков насчёт этого шага разделились: одни обрадовались поддержке протестного движения муниципальными властями, другие же усомнились в законности этой акции, передаёт телеканал.



AP

Во вторник двери парижской мэрии останутся закрытыми. Таково решение Анны Идальго в поддержку демонстрации против пенсионной реформы.

АННА ИДАЛЬГО, мэр Парижа, член Социалистической партии: Разумеется, существуют государственные функции, которые должны продолжать исполняться, я имею в виду записи актов гражданского состояния, но мэрия Парижа 31 января будет солидарна с протестующими.

В частности, не будет обеспечен приём посетителей, а сотрудникам, не поддерживающим забастовку, предложено работать удалённо. Парижане реагируют на новость по-разному.

ЖЕНЩИНА: Мэрия посылает сигнал поддержки протестующим и бастующим. Я нахожу это очень обнадёживающим.

МУЖЧИНА: Другие госслужащие бастуют. Почему бы мэрии не присоединиться?

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: По какому праву они позволяют себе решать за парижан? Нет, я не согласна! У них другое назначение.

Политические оппоненты Анны Идальго осуждают её за показное поведение.

РАДИДА ДАТИ, мэр 7-го округа Парижа: Ну, это типично для парижской мэрии и Идальго — следовать за модой.

ОЛИВЬЕ ДЮССО, министр труда Французской республики: У меня есть ощущение, что в примере, который вы привели, мэрия Парижа путает городские службы с филиалом Социалистической партии.

Это символическое закрытие стало ответом на призыв коммуниста Фабьена Русселя, который потребовал от мэрий городов солидарности.

В Мотрёе здание администрации во вторник также будет закрыто даже для записи актов гражданского состояния. Однако жители не видят в этом неудобств.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Это же касается пенсий, так что всё нормально.

ТРЕТИЙ МУЖЧИНА: Ну, это же круто, по крайней мере, они поддерживают забастовку!

Похожая ситуация в городе Ланс департамента Па-де-Кале — мэрия работать не будет. То же в Эшироле неподалёку от Гренобля. Сотрудники уже объявили о своих намерениях.

РАБОТНИЦА МЭРИИ: Это беспрецедентное событие. Такое закрытие на день у нас впервые.

Но есть ли у муниципальных служащих право закрывать мэрию? По мнению этого преподавателя права, здесь есть проблема с политической нейтральностью.

БЕНЖАМЕН МОРЕЛЬ, доцент общего права: Есть государственная служба. Она существует не для того, чтобы использоваться в качестве инструмента для достижения целей активистов. Поэтому с того момента, как вы начинаете работать на государственной службе, вы должны исполнять её, не забивая себе голову политическими соображениями. Если же вы закроетесь по политическим причинам, вы нарушите политический нейтралитет и будете иметь проблемы с законом.

Гражданин страны может обратиться в судебные органы. В 2018 году мэр Гренобля был осуждён за объявление нерабочего дня для госслужащих. Это решение было признанно незаконным.

Дата выхода в эфир 27 января 2023 года.