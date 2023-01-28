Махровый поп и махровый суд

Опальному отцу Сергию из Среднеуральского женского монастыря — бывшему милиционеру, в свое время осужденному за убийство, — вынесли очередной приговор.

Бабушкинский суд Москвы 27 января вынес приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Его пресс-секретаря Всеволода Могучего приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично, организованной группой).

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, «с 25 декабря 2019 года по 18 июля 2020 года Могучев и Романов, действуя в составе организованной группы, распространили в сети Интернет в открытом доступе видеозапись речей последнего, в которых содержались высказывания, способствующие возбуждению ненависти и вражды в отношении евреев, иудеев, мусульман и католиков».

ЦИТАТА

— Мы однозначно будем обжаловать этот приговор, — пояснил Павел Бабиков, адвокат Николая Романова. — Мотивировочной части еще не получили, но по существу считаем сам приговор законно не обоснованным. Считаем неправильным, что судебное заседание сделали закрытым на стадии предоставления доказательств защиты, что не провели комплексную экспертизу, только лингвистическую.

По словам адвоката, процесс закрыли в тот момент, когда защита стала представлять свои доказательства, приглашать свидетелей и специалистов. Свое решение судья объяснила необходимостью обеспечить безопасность участников процесса.

ЦИТАТА

— Прокурор написала судье, якобы кто-то ее водой окроплял, — говорит Павел Бабиков. — И эксперт написала, что будто [кто-то из сторонников отца Сергия] высказывал ей претензии. Но мы к этому никакого отношения не имеем. Хорошо, можно было бы закрыть двери в зал, но зачем тогда тут же останавливать видеотрансляцию?

Бабиков подчеркнул, что сам отец Сергий отнесся к приговору спокойно, он прекрасно понимает, в каком [политически мотивированном] деле является подсудимым. Ожидал даже больше срок.

В ходе судебного процесса он безуспешно заявлял отвод судье из-за того, что она сделала заседание закрытым. Кроме того, запретила ему креститься и крестить.

— В другое время такой приговор личности, подобной Романову, можно было бы только приветствовать, — уверен религиовед Вадим Розенфельд. — Романов действительно махровый мракобес, разжигавший в своих проповедях вражду по национальному и религиозному принципу. Но следует отдавать себе отчет в том, что обвинения, предъявленные Романову, несмотря на их правдоподобность, — всего лишь ширма для сокрытия политической подоплеки.

По мнению Розенфельда, несмотря на лишение свободы, Романов по-прежнему остается лидером радикального православного сообщества, оппозиционного Патриархии. Популярность его, конечно, не та, что прежде, но его появление на свободе в период кризиса и ослабления управленческих структур РПЦ может привести к сложным последствиям для последней. Соответственно, власть — как гражданская, так и духовная — заинтересована в том, чтобы не допускать такую фигуру в паблик.

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) у здания Басманного суда. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— Екатеринбург — город с крайне болезненной религиозной ситуацией, — считает религиовед. — Это своего рода столица радикального православия России. И у этой столицы есть свой глава — формальный и неформальный одновременно — митрополит Евгений Кульберг. Это личность, имеющая много схожего с Романовым: малая управляемость, царебожие, мракобесность. Но в отличие от Романова Кульберг пока лоялен власти. Слабость патриарха — ни для кого не секрет. И в преддверии будущей схватки за власть религиозное поле РФ будет беспощадно очищаться от фигур, подобных Романову.

Еще в советское время Николай Романов, бывший сотрудник милиции, а позже — работник торговли, был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы.

Отбывал наказание в исправительной колонии № 13 Нижнего Тагила (Свердловская область). Был освобожден в 1997 году.

Еще в колонии стал верующим. Выйдя на свободу, Николай Романов стал священником. Он обладал удивительной способностью находить деньги на проекты: от помощи детям до строительства монастырей, что было по достоинству оценено церковными иерархами. В 2002 году Романов начал строить Среднеуральский женский монастырь. Паломники шли в обитель со всей России, чтобы услышать проповеди отца Сергия. Вместе с паломниками шли и огромные финансовые потоки.

При монастыре жили онкобольные, которые уходили в мир иной с молитвой. Была здесь и школа-интернат для детей. Дети из монастыря, уже став взрослыми, жаловались на насилие со стороны монахинь и работников, на жестокость отца Сергия. Но их никто не слышал до тех пор, пока проповеди схиигумена не приобрели политическую окраску. А потом пришел COVID-19.

Схиигумен Сергий (Николай Романов) (в центре) на территории Среднеуральского женского монастыря. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сначала отец Сергий в своих проповедях критиковал карантинные меры, а затем обрушился с критикой на высшую церковную и светскую власть. Замахнулся и на Путина. После этого карьера удачливого монаха оборвалась.

Для начала Николая Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе, в ответ он при содействии Всеволода Могучева выпустил еще ряд «обличающих» роликов, после чего в «Спорительницу хлебов» пришли силовики. Несмотря на сопротивление жителей обители, монастырь был взят штурмом. Старца арестовали и, прихватив церковную кассу, увезли в Москву.

В 2020 году было возбуждено уголовное дело по фактам насилия, физического и психического, в отношении детей из монастырского приюта.

— Уголовное дело замяли, подвижек нет, потому что это уже не спихнешь только на Сергия, — считает Мария (имя изменено. — И. Д.), бывшая послушница монастыря. — В этой истории много участников. Что касается сегодняшнего приговора, то если бы его судили в правовом государстве, за деяния, которые он действительно совершил — по «детскому» делу, например, — то я бы следила за процессом. К тому же его надо было судить в одном ряду со всеми, кто закрывал глаза на преступления, подписывал документы [проверок]. Да,

Романов мне враг, но на сторону такого суда встать я не могу, потому что это фарс. Мне спокойнее, конечно, что он в тюрьме, но я бы хотела, чтобы это был справедливый суд: состязательность, гласность, доказательность.

В 2021 году Николай Романов был признан судом виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, самоуправстве. Ему было назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сегодня вынесен очередной приговор.

Изольда Дробина,

собкор «Новой газеты» на Урале

Екатеринбург.

—