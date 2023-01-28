Лучший способ показать свою утонченность: секреты создания образов в стиле бохо на зиму-весну 2023

Образы в стиле бохо помогут стильно выглядеть зимой и весной и дадут возможность продемонстрировать свою утонченность и элегантность. Богемный стиль – это способ одеваться красиво и непринужденно, к чему стремятся большинство женщин. Летом это струящиеся платья с босоножками и ковбойские сапоги с мини-одеждой. Но как соблюдать эту эстетику зимой и не замерзнуть? И ответы на эти вопросы есть.

Чтобы создавать непринужденные образы в стиле бохо, нужно в первую очередь придерживаться следующих правил:

Иметь капсульный гардероб, включающий беспроигрышные базовые элементы, которые смогут выручить в любой ситуации. Это джинсы, которые идеально подходят, блейзеры на свой вкус, ботинки в стиле бохо. Также нужно дополнить их куртками и пальто. Совсем не нужно останавливаться исключительно на нейтральных цветах, но наличие большого количества черно-белых предметов будет только на пользу. Конечно же, не стоит забывать, что есть фантазийные цвета, которые выглядят в образах в стиле бохо просто потрясающе. Костюм – самый лучший вариант для создания элегантных нарядов.

Стремление к белому цвету

Сделать образ в стиле бохо элегантным, поможет светлое пальто – белое или цвета экрю. Оно мгновенно улучшит внешний вид, независимо от того, что надето под ним. Если нужен экстра-результат, рекомендуется комбинировать пальто с вязаным платьем того же тона.

Популярность джинсовых юбок

У каждой поклонницы стиля бохо в гардеробе есть очень длинная джинсовая юбка. Получается очень стильный образ, если надеть с ней высокие сапоги и блейзер оверсайз.

Выбор цвета

Не нужно сводить свой гардероб к нейтральным оттенкам. Существует огромное количество цветов, которые можно носить в этом стиле. Примером может служить, образ с розовым пуховиком, который выступает здесь центральным элементом.

Рокерская куртка

Одна из формул удачного образа в стиле бохо состоит в том, чтобы сочетать свои самые лучшие джинсы с особенными куртками или жакетами, снабженными такими деталями, как заклепки, бахрома, жемчуг, драгоценные камни. Этот лук можно очень легко скопировать.

Брюки карго

Это одно из самых стильных предложений 2023 года и одна из любимых у девушек моделей брюк с множеством вариаций. К тому же карго очень удобны. Если сочетать их с укороченным пуховиком или короткой байкерской курткой, вид будет идеальным.

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Черный костюм

При создании элегантного образа в стиле бохо, ключом к успеху, без сомнения, станет черный костюм или костюм в тонкую полоску, который не выходит из моды никогда. Его можно носить как днем, так и ночью, если дополнить его золотыми украшениями и красивыми туфлями. Это беспроигрышный вариант, к которому прибегают все.

Самая удобная версия

Комфорт в полной мере совместим со стилем бохо. Нужно надеть джинсы с широкими штанинами в стиле 90-х и добавить самые модные меховые сапоги нового сезона. Изысканность образу придаст блейзер, надетый поверх вязаного свитера. Получается просто идеально.

Тотальный черный

Черный цвет не обязательно всегда самый строгий. Нужно просто уменьшить его интенсивность с помощью таких аксессуаров, как кепка или сумка в стиле бохо, которые нарушают монохромность наряда. Тем не менее, элегантный образ будет гарантирован.

Богемные наряды

Стоит забыть о куртке и сделать ставку на жилет оверсайз, который подойдет к широким брюкам. Останется только добавить ковбойские сапоги, и настоящий богемный лук готов.

Романтические платья

Зимой тоже можно носить романтичные платья с рюшами из прозрачных и струящихся тканей. Особенно эффектно они будут сочетаться с высокими сапогами и чулками.