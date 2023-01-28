Эксперт объяснил разницу между «прямыми линиями» Путина и Беглова

Юрист Никита Сорокин считает, что губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову следует равняться при проведении «прямых линий» на президента России.

«Хотелось бы, чтобы это была прямая линия с Владимиром Владимировичем, все-таки Беглову нужно равняться не на каких-то своих подчиненных, а на президента, который действительно проводит прямые линии», — сказал эксперт.

По его мнению, в отличие от линии Беглова, Путину вопросы задают живые люди.

«Да, там может быть вопросы и выборочно попадают, но факт в том, что это живые люди и живое общение. Хотелось бы, чтобы это были не постановки какие-то, а реальные люди, причем не подобранные, а случайные – тогда это будет прямая линия», — резюмировал Сорокин.

Ранее в ходе прямой линии Беглов не смог внятно объяснить провал реформы ЖКХ, заявив лишь, что положительные изменения можно будет увидеть через два года.