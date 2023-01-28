 

Эксперт объяснил разницу между «прямыми линиями» Путина и Беглова

28.01.2023, 21:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Юрист Никита Сорокин считает, что губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову следует равняться при проведении «прямых линий» на президента России.

 «Хотелось бы, чтобы это была прямая линия с Владимиром Владимировичем, все-таки Беглову нужно равняться не на каких-то своих подчиненных, а на президента, который действительно проводит прямые линии», — сказал эксперт.

По его мнению, в отличие от линии Беглова, Путину вопросы задают живые люди.

 «Да, там может быть вопросы и выборочно попадают, но факт в том, что это живые люди и живое общение. Хотелось бы, чтобы это были не постановки какие-то, а реальные люди, причем не подобранные, а случайные – тогда это будет прямая линия», — резюмировал Сорокин.

Ранее в ходе прямой линии Беглов не смог внятно объяснить провал реформы ЖКХ, заявив лишь, что положительные изменения можно будет увидеть через два года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04.22 / Буратина на пилоне – Личное мнение

30.01.21 / Аркадий Ротенберг заявил, что владеет Спасской башней Кремля и частью Алмазного фонда

14.08.22 / Личное: “Поставила себя в невыгодную позицию?”

03.10.20 / Московские пенсионеры требуют вернуть зрителей в студии политических ток-шоу

26.07.20 / Канадские маразмы или Дураки – явление интернациональное

04.03.22 / «Но был один, который не стрелял»

24.05.21 / Новые рыболовные технологии могут представлять опасность для рыболовства

28.09.20 / Мнение: Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

24.09.21 / Как быстро и без затрат обновить старые туфли: простая инструкция

16.01.23 / Мнение: Зачем ЧВК «ангарский маньяк»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика