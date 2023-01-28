Мнение: Письмо: “Первые ходы просты и стандартны”

Вот еще письмо, которое мы должны рассмотреть прежде чем поговорим про крючки.

Если за это время нерыба письмо напишет про крючки, опубликую тоже.

В этом письме ситуация с границами автора очень плохая.

Она вроде и видит это, но только в общем “плохо”, а в частности, в конкретных случаях не понимает, что не так.

Такое представление делает людей осторожными, они боятся что-то ляпнуть, но пассивными и зажатыми, потому что они не знают, а чем ляп от неляпа отличается.

То есть когда вы пишете мне, что стали отслеживать баги и поэтому все время молчите, это значит вы не видите, в чем заключаются баги, где они, а на всякий случай стараетесь ничего не говорить.

В такой ситуации, как у автора ниже, это тоже выход. Это хотя бы снижает ненависть к ней.

Но в идеале, конечно, надо научиться видеть баги и не путать их с обычной речью. Тогда можно научиться вызывать симпатию.

daria_irk

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь, мою письмо окажется подходящим для разбора.

В моей жизни есть такая ситуация. Мне 20 лет, но в моей жизни ни разу не было ни друзей, ни подруг, ни близких отношений. Я сменила 3 школы, но в каждой из них по отношению ко мне была травля разной степени тяжести.

Когда я поняла, что дело, как говорится, оказалось не в муже, а в морде, то ко времени поступления и учёбы в университете, я научилась больше молчать, чтобы не выпускать решето и особо крупные баги.

(Здесь надо оговориться. Травля – это очень большой косяк. Если речь не просто о коллективном осуждении, а именно о травле, люди, которые так поступают, находятся на грани преступления или за гранью. И хотя автор правильно делает, что фокусируется на своих ошибках, а не на чужих, надо обязательно помнить, что травля – это дно, чтобы никогда не позволять такого себе, ни по отношению к другим, ни по отношению к себе, последнее тоже бывает)

Сейчас с одногруппниками отношения ровные, холодно-доброжелательные, но я вижу, что с такой рыбьей молчанкой нормальные отношения ни с кем не построишь.

Раз в ресурсе Дружбы, Любви, и Секса вакуум – значит, с границами был и остаётся полный швах. Но мне не хочется так жить. Я чувствую, что упускаю что-то важное, и другие ресурсы тоже фрустрируются.

(Автор не может чувствовать, что из-за этого фрустрируются другие ресурсы, потому что иного у нее никогда не было. Она прочитала это в блоге, но часто в письме будет путать свои ощущение и прочитанное, и это ее фальшивая рефлексия, одна из ее главных проблем)

Вот уже 3 года у меня есть цель – сделать свои границы хорошими, так, чтобы со мной хотели общаться люди и была бы возможность прокачивать ресурсы, строить отношения. Но чувствую, что на каждый мой шаг вперёд приходится один шаг назад.

Пример: после занятий я и одногруппник (О) идём в одну и ту же сторону к автобусной остановке и между нами завязался диалог (а для меня такое событие всегда волнительно):

О. : Ну вот, экзамены на носу, чувствую, что попаду к Иван Иванычу (строгий экзаменатор)

Я: Да… Он ведь ещё и специалист в области туберкулёза костей, обязательно эту тему спросит. (Думаю, блин, открыла секрет Полишинеля, как будто никто не знает этот факт про Иван Иваныча, только эфир забила).

О. : Да уж.

И всю оставшуюся дорогу несколько минут идём в самом неловком молчании из возможных. В это время у меня в голове вихрем вьются мысли: мне нужно что-то сказать? Я сказала это не тем тоном? Может, О. просто увидел, как я за спиной обсуждаю Иван Иваныча?

(Автор обещала показать пример ее шага вперед на пути развития границ и шага назад. А по факту не было ни того, ни другого. Была ее вялая попытка развить диалог, которая сорвалась. Почему сорвалась?)

Обдумываю этот вопрос до вечера и не прихожу ни к какому выводу и даже не знаю, похвалить себя или поругать.

(Если ругать себя и хвалить за каждое слово, вырастет большая Ученица, как репка)

Или мы сидим с одногруппниками в кафе, они весело что-то обсуждают, я душу в себе желание ляпнуть каким-нибудь багом и ограничиваюсь только короткими безличными ремарками. Но когда мне приходится выходить из роли «Кушать подано!» и говорить более развёрнуто, то всё не так ровно.

(Здесь обратите внимание на “роль” “Кушать подано”. Автору кажется, что когда она не блистает, она прислуживает всем. Вот это, собственно, основа ее багов. У нее большая Выскочка и векторная Училка. Выскочка автору приносит одни только беды и она эту Выскочку старается затыкать. Но где Выскочка и в чем она и почему она есть, автор не понимает. Не может отличить ее от всего остального)

Особенно чудовищно это проявлялось на работе, с которой я ушла, предварительно настроив против себя весь коллектив. Я, санитарка (С), медсестра (М).

Ситуация 1.

С. : Дарья, ты почему не помыла окна?

Я: Это работа Кристины (уборщицы).

С.: Ну вот она сегодня не пришла, а ты ведь могла помыть. Ты что, не видишь, что они грязные?

Я:. Вижу. Мне помыть?

С.: Уж будь добра. А то не палата, а свинарник.

Я.: Ах, горе мне горе, пойду убью себя (сразу после этой фразы аж передёрнуло, это же анти-самоуважение).

(Вот это пример, как Выскочка с Кривлякой выскочили, не удержавшись, и автор вроде и отметила, что прозвучало плохо, но ей показалось, что не вышло ответить с достоинством как хотелось. А то, что здесь отвечать вообще ничего не надо было, она не понимает и не чувствует. А вы сможете сформулировать, почему лучше было не отвечать ? А что можно было ответить и почему?)

Ситуация 2.

М.: Дарья, ты знаешь, что эта тряпка для мытья батареи, а не окон?

Я.: Извините, пожалуйста, я перепутала.

М.: Ты, наверное, дома посуду губкой для обуви моешь?

Рапунцель во мне аж рассвирепела, что часто с ней случается. Я покраснела.

Я.: Нет. С чего Вы взяли? (надо было остановиться на «нет»)

Медсестра это видит и чуть не смеётся. В палату входит старшая медсестра и говорит:

– Да ладно, не трогай её, она же у нас дофига умная.

Я.: Нет, я не умная.

И в такие моменты у меня полный раздай. С одной стороны, моя рапунцелевская сущность рвёт на себе волосы и брызжет ядом «Как они посмели сказать что-то прекрасной Мне!» , с другой – осознание – что все эти годы попыток исправить себя не имели никого смысла, никакого веса, что я вся та же Рапунцель-Рапа. И единственная причина, по которой мои одногруппники/преподаватели/родители не испытывают ко мне острого негатива, это потому, что общаюсь я с ними мало и попросту не успеваю достать.

(Здесь у автора самоагрессия по итогу, та самая травля себя за то, что она не такая, какой можно гордиться. А гордиться автор хотела бы классной, авторитетной, весомой, значимой. И ненавидит себя за жалкую роль. Вот эта травля себя – обратная сторона любой Выскочки, да и вообще любого бага. Человек ненавидит себя за неприметность и заставляет постоянно выступать и самовыражаться, даже там, где это невозможно, неуместно, не нужно. Почему невозможно и не нужно в данной ситуации, кто опишет? И почему автору так тяжело не ответить “нет” на риторические фразы? Почему ей кажется, что требуется ее активное противостояние в диалоге?)

С работы я ушла, не проработав и месяца. Я не выдержала обсуждения меня за спиной и своего собственного недержания: багов (особенно Училки), скалок и решета. Эта ситуация до сих пор мучает меня.

(Хотя мучиться нечего. Баги естественно вызывают всеобщее раздражение и антипатию, особенно баги большие. Стоит баги уменьшить и тем более убрать, чужая антипатия превращается в симпатию. То есть тут не мучиться надо, а учиться видеть баги. Я для этого письма разбираю, чтобы все могли видеть массу разных ситуаций, плохие границы и границы получше, учиться это отличать в ежедневном режиме)

По поводу парней позвольте я процитирую своё сообщение бабушке на её вопрос, почему у меня до сих пор нет парня: «Бабуля, для меня это тёмный лес. Это как играть в шахматы, но фигуры твоего противника в тумане. Каждый ход, не важно, как сильно ты продумываешь его, может оказаться плохим, бессмысленным, или катастрофическим. Прямо как в шахматах, первые ходы просты и стандартны, но чем дальше, тем меньше выученные стратегии работают. И в конце концов тебе ничего не остаётся, кроме как смотреть на крах игры».

Что же, это звучит лучше, чем если бы я сказала правду «я для них просто невидимка».

(Автор процитировала сама себя, что само по себе говорит о Выскочке, а здесь еще она приписывает себе плохую компиляцию из моих же постов. Понимаете, когда собственные мысли и чувства путаются с чужими? Когда возникает неосознанный плагиат? Когда вы хотите видеть себя круче и воруете у кого-то, чьи формулировки вам нравятся, а свои собственные чувства вы не уважаете, не пытаетесь их честно увидеть и просто их выразить, сливаете себя, ваше не достаточно ярко, лучше своровать у кого-то и выдать за свое, причем выдать неосознанно, обманув и себя тоже. Поэтому в общении у автора совсем нет спонтанности. Она постоянно что-то строит из себя, кем-то притворяется, выделывается, выступает, вещает и поэтому все время садится в лужу. Надо больше уважения к себе и поменьше болезненных амбиций, тогда появится устойчивость и спонтанность. Самоуважение – это скромность, потому что уважающему себя человеку ничего чужого не надо и одобрение чужое – не свет в окне)

Уже несколько месяцев я полностью в изоляции. Даже не в башне, а в подвале башни, с крысами, решётками и плесенью на стенах. Ни с кем абсолютно не общаюсь, даже в интернете. Доходит до смешного – я часто захожу на форумы с обсуждениями книг/сериалов/известных персон, но вместо того, чтобы общаться там, я читаю чужие сообщения, дискуссии и делаю вид, что тоже в них участвую, т.е. мысленно привожу контраргументы, поддержку, с кем-то не соглашаюсь и т.д. Всё, что угодно, лишь бы не проявлять свою коронованную забагованную рапунцелевскую сущность. Как будто мои собственные границы заменяют границы моей комнаты.

(Хочется блеснуть, но страшно, что дадут негативную оценку. Тут и от стремления блистать надо избавляться, потому что ближайший горизонт – научиться хотя бы не бесить всех своими речами. И от страха получить негативную оценку – тоже избавляться. Именно от того и другого одновременно. Понимаете, друзья, почему не от одного чего-то?)

С тех пор надо мной уже долгие месяцы давлеет один и тот же вопрос: неужели со мной всё кончено? Я имею в виду, у всех же разный уровень эмоционального интеллекта, и если он низкий, то и границы будут ужасными. Выше собственной головы не прыгнешь.

(Эмоциональный интеллект можно развить, но проблемы автора не в области эмоционального интеллекта, а в той части, где корона блокирует выход из дремучего эгоцентризма. До эмоционального интеллекта пока далеко)

Но мне страшно, Эволюция. Это сейчас я могу по самое темечко загрузить себя учёбой, но вскоре нужно будет выходить на работу, общаться с пациентами. Но как, если внутри меня клокочет ненависть: ненависть к себе, к мужчинам, к женщинам, ко всему живому, снова к себе. Ни на что нет сил, ни на уборку, ни на готовку.

(Автор еще и будущий врач. Врачу, на мой взгляд, особенно необходимы хорошие границы, чтобы не выгорать, примерно как и психологу. Надо начать с чего-то понятного. Ненависть ко всему живому запрещена клятвой Гиппократа, ненависть к себе – то же самое, но только еще хуже, сам себе ты не пациент даже и не ребенок, а все, ты полностью зависишь от отношения к себе. Надо взять на себя обязанность отвечать за себя, надо перестать себя травить, но и перестать требовать от себя какого-то блеска, каких-то талантов. Надо научиться любить Человека вообще и себя в частности просто за то, что ты человек, ты живой, ты чувствующий, ты ищущий. Это достойно любви и достойно заботы, и очень важно сначала согласиться на скромную маленькую роль в мире, чтобы потом в реальности, а не в иллюзиях, сделать эту роль более важной и более значимой, по существу важной, а не по названию)

Есть ли у меня шанс? И что делать? Какова вероятность быть в проценте необучаемых аутистов?

(По моему убеждению, этот процент – люди с серьезным диагнозом, больные, но даже среди них есть те, кого можно адаптировать лучше. Все здоровые люди, какими бы эгоцентричными они ни были, способны эволюционировать в плане личности и развитие их границ принципиально ничем не ограничено)