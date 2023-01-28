Роскомнадзор выявил 150 случаев утечки данных в 2022 году

В 2022 году было зафиксировано около 150 случаев утечки данных. Об этом рассказал Роскомнадзор (РКН) в своем Telegram-канале.

В 2022 году было проведено 78 внеплановых проверок. В 87% случаев утечка подтвердилась. РКН также направил в суды протоколы об административных правонарушениях, из которых в результате было рассмотрено более половины. По результатам рассмотрения материалов суды вынесли штрафы на сумму около 1 000 000 рублей. Они также вынесли девять предупреждений. В ведомстве заявили, что в настоящее время рассматривается еще 30 протоколов об административных правонарушениях.

Министерство финансов РФ ранее предложило ввести оборотный штраф для фирм, которые сливают персональные данные. Он составил бы от 5 до 500 миллионов рублей. Министерство предложило ввести максимальный штраф для компаний, которые после принятия закона неоднократно допускали утечку данных и/или нарушали требования регуляторов.

Александр Хинштейн, глава комитета Государственной Думы по информационной политике, также заявил, что предлагаемый закон об оборотных штрафах российских фирм за утечку персональных данных также содержит внушительные штрафы.