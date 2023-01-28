 

Захарова назвала слова Нуланд о «Северном потоке – 2» доказательством одобрения США терактов

28.01.2023, 20:25, Новости дня
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Заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о «Северном потоке – 2» говорят об одобрении Вашингтона теракта на объекте гражданской инфраструктуры, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, что «администрация очень довольна», зная, что газопровод «Северный поток – 2» не будет работать, представляет собой груду металла на дне моря».

«Заявления Нуланд являются доказательством одобрения Администрацией Байдена теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры, а также свидетельством наличия у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности», – написала Захарова в Telegram-канале.

В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.

В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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