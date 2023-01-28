Украинец напал на жительницу города Дембец в Польше и откусил ей ухо
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Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, он задержан и находится в больнице из-за неадекватного поведения, сообщила газета epoznan.pl.
Издание пишет, что жительница города Дембец в Польше остановилась на своем Citroen на пересечении улиц Лозовая и Каштановая, чтобы пропустить пешехода, который внезапно открыл дверь машины, залез внутрь и откусил женщине ухо, передает РИА «Новости».
Вытолкнув хозяйку автомобиля с водительского сидения, мужчина уехал на ее автомобиле, но влетел в дорожный знак, после чего попытался сбежать.
Полицейские задержали мужчину, который оказался уроженцем Украины, и отправили его в больницу под наблюдение врачей из-за неадекватного поведения.
Ранее компания украинцев напала на семью россиян во французском курортном городке Довиль, а полиция на месте отказалась задержать основного дебошира.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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