Аксессуар, которого точно много не бывает: базовые сумки 2023 года, которые должны быть в гардеробе каждой женщины
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Сумка – это аксессуар, который необходим каждой девушке и женщине. Но выбрать изделия, подходящие для разных случаев, иногда бывает сложно. Современная мода каждый сезон предлагает нам новые тренды сумок. В дизайнерских коллекциях можно встретить изделия всевозможных форм и расцветок. Чтобы вы не запутались в разнообразии стилей, в статье мы расскажем о базовых сумках, которые в 2023 году должны быть в гардеробе каждой женщины.
Большая повседневная сумка
Большая повседневная сумка необходима каждой женщине. Она пригодится вам в поездке и во время похода по магазинам. Если вам приходится ежедневно носить с собой много вещей, то пополните свой гардероб этим изделием.
Повседневная сумка для переноски вещей должна быть достаточно вместительной, Обратите внимание на количество отделений и карманов, оно должно соответствовать вашим потребностям.
Выбирайте сумки нейтральных тонов. Они должны быть универсальными и сочетаться с разными предметами одежды.
Сумка через плечо
Сумка через плечо выглядит элегантно и классически. Она подчеркнет вашу индивидуальность и привнесет в ваш образ нотку изящества. Это удобная вещь, которую можно носить разными способами – через плечо, на плече или в руках.
Эта модель сумки незаменима в путешествиях, так как она освобождает руки. Она также подходит для прогулок по городу.
Отдавайте предпочтение легким сумкам. Это аксессуар не предназначен для переноски тяжелых предметов.
Рюкзак
Рюкзак – функциональная сумка с большой вместительностью. Его можно носить за спиной, на плече или в руках. Этот аксессуар предназначен для переноски габаритных предметов. В большие модели помещается даже ноутбук.
Рюкзак никогда не выйдет из моды. Он позволит вам чувствовать себя комфортно и не нагружать руки сумкой. Этот аксессуар идеально сочетается с одеждой повседневного, уличного и спортивного стиля.
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Клатч
Клатч – это маленькая сумка, которая идеально подходит для торжественных случаев. Она отлично сочетается с вечерними платьями и праздничной одеждой.
В вашем гардеробе должно найтись место для классического черного клатча. Его можно комбинировать с любыми нарядами и разнообразной обувью.
Вы также можете включить в гардероб большой клатч в виде конверта. Он подойдет для создания офисного образа.
Важно не забывать, что клатч привлекает внимание к рукам. Поэтому вам необходимо позаботиться о красивом и аккуратном маникюре.
Сумка-мешочек
Если вы ищете удобную сумку среднего размера, то обратите внимание на модели в форме мешочка. Это элегантный вариант, который всегда остается в моде.
Зимой 2023 года будут популярны сумки в виде мешка, изготовленные из разных материалов – от кожи до плетеной соломы.
Яркая сумочка
Классические цвета более востребованы из-за их универсальности. Но в вашем гардеробе должна быть хотя бы одна сумочка яркого цвета. Она внесет разнообразие в ваш образ и оживит его.
Заключение
Помните, что сумка – это аксессуар, которого никогда не бывает много. В вашем гардеробе должно присутствовать несколько базовых моделей, которые потребуются вам в разных ситуациях.
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