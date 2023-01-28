 

Россияне, поехавшие в ностальгический лагерь «Сталинский край», пожаловались на то, что их морили голодом и заставляли бесплатно работать

28.01.2023, 19:33, Разное
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В Архангельской области разгорается скандал вокруг рекреационного лагеря «Сталинский край».

Люди со всей России, поехавшие отдыхать, набраться патриотизма и подпитать ностальгические чувства на Соловецкий остров, жалуются, что там их заставляли бесплатно работать.

По прибытии на остров отдыхающим объявили, что следующий катер будет только через неделю, а это время им придётся шить тапочки, обрабатывать поваленные деревья и делать из них мебель, поскольку только через труд можно воспитать в себе истинную любовь к Родине и её истории. Курортников кормили скудной похлёбкой, а за невыполнение плана лишали еды. В рабочем цеху был установлен телевизор с VHS-проигрывателем, который постоянно показывал концерты Александра Харчикова.

После отбытия отдыха патриотам вручили по плюшевому слону и призвали их рекламировать лагерь среди друзей и родственников, причём заполнить формы с данными близких можно было прямо на месте. Однако не все остались довольны – как минимум пятеро из двухсот отдохнувших начали жаловаться в интернете, а двое обратились в суды.

Администрация лагеря все обвинения отвергает и утверждает, что недовольным необходимо посетить учреждение ещё раз для получения разъяснений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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