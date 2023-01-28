Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
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ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, сообщил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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