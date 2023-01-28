МИД Швеции призвал подданных королевства избегать массовых собраний в Турции

Министерство иностранных дел Швеции призвало находящихся в Турции подданных королевства избегать массовых собраний в Анкаре и Стамбуле из-за угрозы безопасности.

Ведомство опубликовало предупреждение на своем сайте о том, что могут пройти акции у посольства Анкары и генкольсульства в Стамбуле, и призвало шведов не избегать подобных мероприятий из соображений безопасности, передает ТАСС.

МИД призывает шведов в Турции находиться в курсе событий в стране и не участвовать в массовых собраниях.

Ранее посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.

Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

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