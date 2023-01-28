МИД Швеции призвал подданных королевства избегать массовых собраний в Турции
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Министерство иностранных дел Швеции призвало находящихся в Турции подданных королевства избегать массовых собраний в Анкаре и Стамбуле из-за угрозы безопасности.
Ведомство опубликовало предупреждение на своем сайте о том, что могут пройти акции у посольства Анкары и генкольсульства в Стамбуле, и призвало шведов не избегать подобных мероприятий из соображений безопасности, передает ТАСС.
МИД призывает шведов в Турции находиться в курсе событий в стране и не участвовать в массовых собраниях.
Ранее посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.
Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет