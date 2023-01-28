Как сделать скромный маникюр ко дню святого Валентина: минималистичные, но очень модные идеи

Приближается день святого Валентина. В этот праздник многим девушкам хочется подчеркнуть красоту рук нарядным маникюром. Но далеко не все представительницы прекрасного пола любят вычурный и чрезмерно яркий дизайн. Многие предпочитают скромный, но изысканный нейл-арт. В статье мы приведем минималистичные, но очень модные идеи праздничного маникюра.

Красный френч с сердечком

Попросите мастера по маникюру создать красный френч на нюдовой основе, а один из ногтей покрыть лаком под цвет кончиков и украсить его розовым сердечком. У вас получится яркий маникюр, который идеально подходит для дня святого Валентина.

Красные сердечки на телесном фоне

Маникюр телесного цвета – это вечная классика. Такой оттенок уместен в любой ситуации и никогда вас не подведет. Нарисуйте на каждом ногте по маленькому красному сердечку, чтобы придать рукам праздничный вид. Вы можете создать этот дизайн своими руками с помощью трафаретов или наклеек.

В стиле Y2K

Стиль Y2K стал очень популярен в последние годы. Он вдохновлен модой 2000-х, когда были актуальны оттенки красного и розового цвета.

Украсьте скромный нюдовый маникюр волнами, дугами и сердечками. Попросите мастера по нейл-арту создать дизайн с использованием красного, розового и белого цвета. Вы получите неброский, но очень нарядный маникюр.

“Бэби бумер” с золотыми сердечками

Маникюр “бэби бумер” отличается постепенным и незаметным переходом нежных пастельных оттенков друг в друга. Это идеальный фон для создания праздничного дизайна.

Добавьте на каждый ноготь несколько маленьких золотых сердечек. Такой рисунок выглядит очень изящно и утонченно. Он отлично сочетается с украшениями из золота.

Классический френч с дизайном в виде сердец

Внешне этот маникюр очень похож на классический френч. Но он отличается от традиционного варианта более необычным дизайном. На кончиках двух ногтей создана дополнительная розовая линия, которая совпадает по тону с сердечками на других пальцах.

Абстрактный розово-красный дизайн

Если дизайн в виде сердечек кажется вам недостаточно оригинальным, то создайте на нюдовой основе абстрактный рисунок в виде расплывчатых пятен. Чтобы придать ему праздничное настроение, используйте розовые и красные оттенки. У вас получится уникальный маникюр, который подчеркнет вашу индивидуальность.

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Красные и оранжевые ногти с сердечками

Розово-красная гамма маникюра очень популярна в праздник. Если вы хотите выглядеть оригинально и необычно, то внесите в привычную палитру некоторое разнообразие. Попробуйте заменить розовый цвет на лососево-оранжевый. Он выглядит нежно и привлекательно.

Не стесняйтесь украшать свои ногти забавными и веселыми рисунками. Попросите мастера нарисовать на них яркие сердечки с глазками и улыбками.

Черный френч с кончиками в форме сердца

Черный французский маникюр – один из модных трендов 2023 года. Он выглядит лаконично и сдержанно. Этот вариант подходит для женщин, предпочитающих скромный и строгий стиль.

Чтобы придать черному френчу праздничный вид, попросите мастера оформить кончики ногтей в форме сердечек. На одном из пальцев можно создать контрастный дизайн телесного цвета.

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Разноцветный френч

Этот маникюр очень похож на предыдущий вариант с кончиками в виде сердечек. Но он отличается от него яркими разноцветными тонами. Чтобы создать разнообразную цветовую гамму, используйте для каждого ногтя свой оттенок.

Вы можете использовать любые оттенки на свой вкус. Если вы хотите получить сдержанный нейл-арт, то придерживайтесь бело-розовой гаммы, Если вам нравятся более смелые варианты, то раскрасьте сердечки в насыщенные или блестящие оттенки.

Разноцветные ногти в розовых тонах

Разноцветный маникюр пользуется большой популярностью в 2023 году. На фото ниже вы видите романтичный и нарядный вариант этого нейл-арта, выполненный в розовых тонах.

Особенностью этого дизайна является комбинация разных стилей. В нем сочетается цветной френч и однотонное окрашивание. Один из ногтей украшен праздничным рисунком в виде маленьких сердечек.

Заключение

Эти идеи дизайна ногтей помогут вам создать привлекательный и незабываемый образ в день святого Валентина. Возможно, что они придутся вам по душе, и вы будете их использовать и в повседневной жизни. Минималистичный нейл-арт отличается универсальностью. Он подходит не только для праздников, но и для будней.