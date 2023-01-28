Мнение: Рост торговли с Индией и Китаем, санкционный бумеранг и поставки российского топлива на Украину

1. Японский журналист восхищается ростом объёмов торговли крупнейших стран с Россией. По словам японца, Евросоюз и Япония в 2022 году также начали покупать в России больше (ссылка). Добавлю от себя, что продавать товары «за фантики» — это нормально. Продали за фантик три бочки нефти, купили за тот же фантик видеокарту. А если учесть, что в 2022 мы активно переводили внешнюю торговлю с американских фантиков на русские рубли, то упрёк «за фантики продаёте» звучит совсем уж несправедливо.



Китай и Индия стремительно наращивают объемы торговли с Россией. В 2022 году Китай зафиксировал рекордные показатели как экспорта, так и импорта. Объем торговли с Индией за период январь-ноябрь прошлого года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Эти страны фактически поддерживают финансирование Россией СВО. Кроме того, они стали лазейкой для санкций против России.

По данным главного таможенного управления КНР, объем торговли с Россией в 2022 году составил 190,3 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель за два года подряд.

Среди них темпы роста импорта составили 43%, что является рекордом за последние 11 лет. Увеличились закупки российской нефти, которая подешевела из-за экономических санкций Запада. Ее удельная цена с апреля 2022 года составляет 80-90% от стоимости нефти из Саудовской Аравии.

Экспорт также увеличился на 13%. В то время как продажи мобильных телефонов и персональных компьютеров, являющихся основной продукцией, упали на 10-20%, поставки интегральных схем подскочили в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом.

В 2020 году в области полупроводников Россия зависела от Китая почти на 60%. В своем выступлении в конце июня 2022 года министр торговли США Джина Раймондо, внимательно следящая за ситуацией, подчеркнула: если она узнает, что китайские производители продают полупроводники в Россию, она доведет их до банкротства.

В период с апреля по июнь экспорт интегральных схем в Россию увеличился в три-четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Хотя были признаки того, что в результате угроз Раймондо китайские компании станут более осторожными в отношении таких вторичных санкций, как ужесточение экспортного контроля США, во второй половине 2022 года поставки интегральных схем продолжили расти. Китай взял на себя роль поставщика России там, где санкции затрудняют закупку западной продукции.

Китай и Россия ставят перед собой цель к 2024 году увеличить объем торговли до 200 миллиардов долларов. В зависимости от цен на нефть и газ, на которые приходится 60% китайского импорта из России, эта задача может быть решена досрочно в 2023 году. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в декабре прошлого года подчеркнул российским СМИ, что российско-китайское экономическое сотрудничество в 2022 году вышло на новый уровень.

Как и Китай, она увеличила закупки нефти по заниженным ценам, и импорт вырос в 4,4 раза. По данным местных СМИ, Россия стала четвертым крупнейшим партнером по импорту за апрель-декабрь, резко поднявшись с 20 места в 2021 году.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время своего визита в Россию в прошлом году заявил: “Наша основная обязанность — обеспечить индийским потребителям доступ на международные рынки на самых выгодных условиях”. Он также отметил, что придает большое значение торговле с Россией с точки зрения стабильного экономического роста. Кроме того, страны ведут переговоры об увеличении в Россию экспорта, который в январе-ноябре прошлого года упал более чем на 10%.

Европейский союз и Япония, входящие в число стран, которые ввели антироссийские санкции, также расширили торговлю с Россией. Они зависят от России в плане ресурсов и не могут резко сократить импорт.

Поставки из России в ЕС и Японию выросли более чем на 30%. Дело в том, что газ в ЕС не подлежит ограничениям на импорт, а его стоимость растет из-за резкого увеличения мировых цен на сырьевые товары.

Закупки энергоносителей в ЕС из России в январе-сентябре составили менее 60% от показателя 2021 года в весовом выражении, но уже превысили его с точки зрения стоимости.

2. Даже французы, с их собственной мощной атомной отраслью, боятся вводить санкции против атомной отрасли России (ссылка):



Обозреватель французского издания AgoraVox Патрис Браво считает, что в случае, если будут введены санкции против российской атомной отрасли, они вернутся к Западу бумерангом. Данным мнением журналист поделился в своей новой статье.

Браво ответил на заявление главы МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который говорил, что в следующий санкционный пакет ЕС могут быть включены ограничения в отношении всей российской атомной отрасли. Автор статьи заметил, что что атомная отрасль России представляет из себя мощный комплекс из 350 предприятий с более чем 250 тысячами сотрудников и является признанным во всем мире поставщиком уникальных технологий обогащения урана. При этом именно РФ является одним из крупнейших экспортеров ядерного топлива.

По данным французского журналиста, в прошлом году только США импортировали 550 тонн обогащенного российского урана общей стоимостью 645 миллионов долларов. Также в 2021-м значительно увеличила закупки урана у России Франция. При этом неизвестно, останется ли у Парижа топливо для своих АЭС в случае введения антироссийских санкций.

«Таким образом, неясно, будут ли эффективными новые санкции против России. При этом ограничения в отношении атомной отрасли обернутся против самих европейских стран», — резюмировал Браво.

3. Россия до сих пор поставляет топливо в Прибалтику. Прибалты это топливо перепродают с накруткой на Украину (ссылка):

Рост поставок российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в страны Балтии более чем в два раза объясняется тем, что покупатели перепродают часть объемов на Украину, а украинские компании выбирают такой источник топлива из-за его дешевизны. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

СУГ используются в качестве топлива для автомобилей, отопления, производства нефтехимических продуктов. Санкции в отношении России, введенные в ответ на начало боевых действий на Украине, не распространяются на их поставки, поэтому экспорт в страны ЕС ведется свободно и без формальных ограничений.

Как оказалось, утверждает агентство, для Латвии закупки СУГ в России составляют 90 процентов импорта, а Литва 50 процентов закупает в России и 50 процентов — в той же Латвии.

При этом только в декабре Латвия и Литва поставили на Украину 15 тысяч тонн СУГ, что составляет 15 процентов от общего импорта этого вида топлива в том месяце. Украина не покупает российское топливо напрямую, однако, как утверждают собеседники агентства, забирает его в Прибалтике со скидкой в 150-200 долларов по сравнению с поставками из Польши и Румынии.