Мнение: Причины ненависти к либерастам

В рамках своего цикла “Разговоры у камелька” рассуждаем на актуальную тему ненависти к “либерастам”, приходя к печальному выводу – похоже, даже ожидаемый крах путинского режима, скорее всего не приведет к переходу России “на рельсы демократии и прогресса”, во всяком случае – в понимании нынешних адептов этих немеркнущих европейских, они же либеральные, ценностей. Главная причина – народ в России очевидно не готов к этому, а его ненависть к “либерастам” и “проклятому Западу” кажется абсолютно иррациональной, но непреодолимой.

В чем истоки и причины данного явления? Когда и каким образом удастся преодолеть это сопротивление? “Конвертируемые” и “рублевые” люди – почему им никогда не понять друг друга? Рассуждаем, спорим, соглашаемся. Единственная просьба – всегда стараться обосновывать то, что вы говорите. Не нужно ваше мнение – нужны ваши доводы.