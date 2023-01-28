Медведев резко отреагировал на заявление Бербок о «войне с Россией»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев удивился из-за заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок о войне Европы с Россией.

Фразу Бербок о том, что страны Евросоюза воюют с Россией, а не против друг друга, он назвал цепляющей.

«Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?», – написал Медведев в Twitter, передает ТАСС.

Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы ведут войну против России, а не друг против друга.

—