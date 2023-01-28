 

Скинула 15 лет! – Личное мнение

28.01.2023, 17:38, Разное
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Отметившую недавно 45 лет Екатерину Климову наперебой нахваливают нам — как прекрасно выглядит актриса.

Вот она:


Фото: КП

«Актриса помолодела лет на пятнадцать: ни одной морщинки, глаза горят, кожа сияет», — рассказывает Комсомолка.

Помолодела, считают, лет на пятнадцать! А что же вышло на самом деле? Давайте посмотрим.

Да, в общем, как было 45, так и осталось 45. Местами похожа на Блиновскую:


Фото: Пятый канал

Местами на… Короче, глаза необычные. Как там сказали? Горят глаза:


Фото: КП

Сама же Климова скромничает. Это, конечно, правильно.

«Лично я не приемлю, когда молодая 30-летняя женщина ходит с сединой. Если нет возможности пойти в салон, купи краску! Сделай хотя бы такую малость для себя», — советует Климова.

Какой хороший и полезный совет. Куда б мы без него? Ты всё поняла? Купи краску и помолодей лет на 15!

А вам какая Екатерина больше нравится — Климова или Гусева?

Источник: Лена Миро


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