«Ледниковый период. Европа» – Фёдор Бондарчук снял фильм о диверсии на СП-2

Появились первые кадры и трейлер художественного фильма «Ледниковый период. Европа».

Лента Фёдора Бондарчука повествует о том, как спецслужбы разных стран пытаются первыми взорвать трубопроводы, а затем целый континент замерзает без российского газа.

Фильм получил финансирование от Фонд кино и Газпрома. Съемки проводились в Мурманске, Калининграде и Москве. Роль премьер-министра Джастина Трюдо и канцлера Олафа Шольца примерят на себя Александр Петров и Виктор Сухоруков соответственно, а роль Джозефа Байдена досталась Юрию Ицкову.

– Этот фильм, в первую очередь, рассказывает о драме и тяжёлом моральном выборе, который приводит к трагедии. Наша команда постаралась максимально точно передать ту напряжённую атмосферу, которая сложилась перед взрывами, и последовавшие драматические события, те нечеловеческие морозы, которые обрушились на Европу в результате диверсии, – говорит Бондарчук.

Ленту планируют выпустить в полноценный прокат к началу марта.

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