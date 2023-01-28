Вмешательство США и НАТО приближают катастрофический сценарий на Украине

США и их союзники по НАТО продолжают нарушать свои обещания в отношении поставок тяжёлого вооружения Киеву, пишет PressTV. Своими действиями Вашингтон приближается к катастрофическому сценарию развития событий на Украине. В ответ РФ может показать всю серьёзность собственных «красных линий».



AP

Когда США ввязываются в конфликт, им часто бывает трудно выбраться из него. Так, например, во Вьетнаме американские военные советники, помогавшие южновьетнамцам сражаться с силами Вьетконга, в конечном счёте стали американскими солдатами, сражающимися в американской войне. Вторжение в Афганистан под предлогом борьбы с террористами «Аль-Каиды»* превратилось в два десятилетия войны и разрушений, в результате которых погибли сотни тысяч афганцев. Такой же сценарий развития событий может ожидать и Украину, пишет PressTV.

Менее чем через месяц после начала украинского конфликта президент США Джо Байден самым категорическим образом заявил, что США и их союзники по НАТО не будут воевать с Россией на Украине. Однако в настоящее время Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал «третьей мировой войной». Байден также уверял, что американские войска будут отправлены на Украину для участия в боевых действиях. Тем не менее несколько нынешних и бывших сотрудников американских спецслужб сообщили об увеличении присутствия сотрудников ЦРУ и спецназа США на Украине, которых стало больше, чем до начала противостояния, а их деятельность в настоящее время намного более обширная, чем когда-либо, отмечает PressTV.

Тем временем Соединённые Штаты и их союзники по НАТО, безусловно, перешли свои собственные «красные линии» в отношении поставок оружия. В начале конфликта аналитики предупреждали, что открытые поставки даже стрелкового оружия и лёгких вооружений рискуют спровоцировать более масштабную войну и возможную месть со стороны Москвы. В то время как официальные лица США исключили передачу более современного вооружения Киеву, считая его «слишком опасным», администрации Байдена потребовалось менее двух месяцев, чтобы решиться на отправку «более рискованных» поставок «мощного» оружия. К концу мая США стали отправлять Киеву передовые ракетные системы, а нынешние поставки оружия НАТО значительно превзошли изначальные объёмы, которые Вашингтон не собирался отправлять всего несколько месяцев назад, чтобы не «втянуть» Североатлантический альянс в прямую конфронтацию с Россией. Тем не менее власти США и Европы уже отправляют бронетехнику и планирует отправить танки, пишет PressTV.

Россия предостерегла США от поставок танков Abrams на Украину. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал этот шаг вопиющей провокацией против Москвы, обвинив Вашингтон в целенаправленной попытке нанести РФ стратегическое поражение. США готовятся объявить о начале поставки десятков своих основных боевых танков Abrams M1 на Украину. Американские официальные лица заявили, что сроки любых потенциальных поставок остаются открытыми и могут занять месяцы или даже годы. Вашингтон ранее заявлял, что передача Киеву танков Abrams нецелесообразна, ссылаясь на трудности с обучением экипажей и обслуживанием, отмечает издание.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц принял решение направить на Украину танки Leopard 2 и дал согласие другим странам, таким как Польша, отправить в Киев такие же танки из своих собственных запасов. До недавнего времени Берлин не решался отправить «Леопарды» или позволить другим странам, которые имеют их в своём распоряжении, передать их Киеву.

После сообщений в начале прошлой недели о том, что Германия согласится сделать это только в том случае, если США предоставят свои танки, решение Вашингтона отправить «Абрамсы», похоже, обеспечило политическое прикрытие, которого добивался Берлин. Растущая поддержка ВСУ со стороны США и НАТО создала стимул для Москвы предпринять радикально агрессивные шаги, чтобы показать всю серьёзность собственных «красных линий», резюмирует PressTV.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.