Евросоюз раздражён дружескими отношениями ЮАР и России

На пресс-конференции в Претории глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил недовольство предстоящими морскими учениями между ЮАР, Китаем и Россией, при этом указав на право всех стран на собственную внешнюю политику, пишет TV5 Monde. Боррель отметил, что ЕС не требует от ЮАР выбирать сторону в украинском конфликте, но просит воспользоваться своими тесными отношениями с Россией и убедить её прекратить спецоперацию.



AP

Во время своего визита в Преторию глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ясно дал понять, что ЕС не нравятся тесные связи между ЮАР и Россией, пишет TV5 Monde. Как напоминает издание, крупнейшая промышленная держава Африки отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине, а также объявила, что с 17 по 27 февраля проведёт с Россией и Китаем совместные морские учения.

Во время пресс-конференции с министром иностранных дел ЮАР Боррель заметил, что проведение учений в годовщину начала украинского конфликта «не лучшее решение». При этом он подчеркнул, что все государства имеют право вести собственную внешнюю политику, и ему понятно «желание» некоторых стран «по той или иной причине пощадить Россию». По мнению Борреля, «стратегическое партнёрство» с Южной Африкой «следует положительной траектории, несмотря на некоторые раздражающие моменты».

В статье отмечается, что до сих пор власти ЮАР отказывались встать на чью-то сторону в украинском конфликте. Глава внешнеполитической службы ЕС уточнил, что европейские страны «не требуют от Африки выбирать сторону», а просят Преторию воспользоваться хорошими отношениями с Москвой, чтобы убедить Россию прекратить спецоперацию.

Со своей стороны министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор выступила в защиту совместных учений. Она подчеркнула, что все страны делают то же самое со своими «друзьями».

Как указывает TV5 Monde, Африка снова стала площадкой для борьбы за влияние, особенно с началом украинского конфликта. Ранее на этой неделе Пандор провела переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Также на этой неделе ЮАР посетила министр финансов США Джэнет Йеллен, которая сказала на пресс-конференции, что страна должна следовать западным санкциям против России, иначе она столкнётся с последствиями.