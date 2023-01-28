 

Сияние без глянца: матовые тональные основы возвращаются в наши косметички

28.01.2023, 17:15, Разное
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В последние годы матовая основа получила плохую репутацию, поскольку она стала синонимом сухой и кожи. Однако эффект «матовая кожа» призван изменить это мнение. Новая тенденция отказывается от глянца, но вместо этого выглядит кожа выглядит словно освещенной изнутри, с пудровой вуалью сверху. Самая близкая ассоциация – это источник света, прикрытый тканью.

Равнение на увлажнение

Главная идея заключается в том, чтобы начинать формирование образа с сильно увлажняющих продуктов. При этом не обязательно придерживаться конкретной линейки, используйте любой насыщенный крем.

Наполнение влагой и создает сияние, ту самую «освещенность изнутри». Но чтобы создать нужный эффект понадобятся матирующие продукты. Тональная основа может быть любой.

Если вы не хотите, чтобы макияж был похож на маску, никогда не наносите большое средство тональных средств. Лучше добавьте поверх первого, второй такой же тонкий слой.

После этого важно закрепить макияж, при помощи любимой пудры. И конечно, используйте хайлайтер.

Его частички отражают дневной свет, создавая иллюзию свечения изнутри. Это придает лицу свежий вид.

Благодаря всего нескольким продуктам мы получаем матовый макияж с эффектом свечения. Идеальный вариант для будней и праздников.


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