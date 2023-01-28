 

Штаны-парашюты: как их сочетать и носить, чтобы выглядеть круто

28.01.2023, 17:15, Разное
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Штаны-парашюты — тренд предстоящего сезона весна-2023. Они отличаются от карго тем, что сделаны из более тонкого и легкого материала. Например, не из хлопка, а из нейлона. Такие штаны являются частью хип-хоп культуры и сегодня уверенно входят в моду. С ними можно создавать яркие и самобытные образы. Вот с чем их лучше всего сочетать.

С пальто

Самые модные в предстоящем сезоне штаны-парашюты прекрасно смотрятся с такой верхней одеждой, как пальто. Правда, последнее должно быть чуть оверсайз. Под низ лучше надеть облегающую кофту: например, водолазку. У вас получится полуформальный образ в стиле кэжуал.

С футболкой с принтом

Самое простое и очевидное сочетание — это штаны-парашюты и футболка. Лучше всего подобрать верх с принтом, чтобы выразить и подчеркнуть свою индивидуальность, а заодно сделать лук более запоминающимся. Завершите образ кроссовками на тракторной подошве.

С блейзером

Если вам нравятся нестандартные сочетания, тогда попробуйте смиксовать одежду в спортивном стиле с классическими вещами. Например, штаны-парашюты с блейзером. Поэкспериментируйте с материалами разной текстуры. Например, если штаны у вас из нейлона, тогда блейзер может быть из кожи.

С кожаной курткой

В продолжение комбинаций парашютов с изделиям из кожи. Довольно трендовым будет сочетание с кожаной курткой. Если добавите в свой образ элегантную обувь, тогда у вас получится красивый лук в офисно-деловом стиле. Штаны в данном случае придадут образу нотку неформальности.

С дутым жилетом или укороченным пуховиком

Если на улице относительно прохладно, сочетайте штаны-парашюты с дутыми жилетами или с укороченными пуховиками. В данном случае появляется много объема и сверху, и снизу, поэтому девушкам с пышными формами нужно быть осторожными. Такая комбинация лучше всего подходит тем, кто комплексует по поводу излишней худобы. Если добавить к пуховику и штанам-парашютам свитер и рубашку, то получится экстравагантный многослойный образ.


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