Беглов обвинил Пригожина в «преступных схемах» во время обсуждения проблем ЖКХ Петербурга

Некие «злоумышленники» стали причиной проблем в сфере ЖКХ. Это следует из слов губернатора Петербурга Александра Беглова, прозвучавших во время обсуждения вопроса поддельных счетов за «коммуналку» в Кировском районе. Об этом он рассказал в ходе «прямой линии» 28 января.

«Мы ломаем преступные серые схемы, которые работали годами десятилетиями. Это непросто, ответчики привыкли к безнаказанности. У них хорошие юридические службы. Многие агрессивно сопротивляются, потому что теряют неправомерные сверхдоходы. Особо активные начинают войны в судах, СМИ, соцсетях. Да, заказывают статьи, в судах судятся по многим вопросам, выигрывают», — заявил градоначальник.

Несмотря на то, что он не назвал конкретных фамилий, многие подметили, что речь шла о бизнесмене Евгении Пригожине, систематически подвергающего критике Беглова за системные ошибки в управлении города.