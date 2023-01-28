 

Беглов обвинил Пригожина в «преступных схемах» во время обсуждения проблем ЖКХ Петербурга

28.01.2023, 17:11, Разное
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Некие «злоумышленники» стали причиной проблем в сфере ЖКХ. Это следует из слов губернатора Петербурга Александра Беглова, прозвучавших во время обсуждения вопроса поддельных счетов за «коммуналку» в Кировском районе. Об этом он рассказал в ходе «прямой линии» 28 января.

 «Мы ломаем преступные серые схемы, которые работали годами десятилетиями. Это непросто, ответчики привыкли к безнаказанности. У них хорошие юридические службы. Многие агрессивно сопротивляются, потому что теряют неправомерные сверхдоходы. Особо активные начинают войны в судах, СМИ, соцсетях. Да, заказывают статьи, в судах судятся по многим вопросам, выигрывают», — заявил градоначальник.

Несмотря на то, что он не назвал конкретных фамилий, многие подметили, что речь шла о бизнесмене Евгении Пригожине, систематически подвергающего критике Беглова за системные ошибки в управлении города.


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