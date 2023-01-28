В России начали продавать новые геймпады PS5

Журналисты Rozetkeds нашли на Avito несколько предложений по продаже контроллеров DualSense Edge всего через несколько дней после того, как “профессиональный” геймпад PlayStation 5 был выпущен в Европе и США. Цены на аксессуары варьируются от 20 до 33 тысяч рублей.

Один из авторов Rozetked обнаружил, что продавцов несколько. Один продавец принимает только предварительные заказы из Европы на новинку, другой пишет о наличии в России.

DualSense Edge стоит 200 долларов в США (около 13,9 тыс. рублей), а в Европе его продают уже за 240 евро (около 18 000 рублей).

Между оригинальным геймпадом DualSense и современным DualSense есть много ключевых различий. Триггеры можно настраивать, кнопки можно заменить на стики или установить на задней панели лепестки. Сообщается что у нового DualSense Edge аккумулятор на 30% меньше, чем у его предшественника.