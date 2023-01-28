 

На выборах президента Чехии вышел в лидеры Петр Павел

28.01.2023, 16:26, Новости дня
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Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9% голосов, об этом свидетельствуют данные после подсчета голосов 1% участков.

По данным Чешского статуправления после подсчета голосов 1% участков на выборах президента, пока лидирует генерал армии в запасе Петр Павел, он набрал 53,9% голосов. Второй – экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,1% голосов, передает РИА «Новости».

Напомним, Бабиш и Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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