На выборах президента Чехии вышел в лидеры Петр Павел

Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9% голосов, об этом свидетельствуют данные после подсчета голосов 1% участков.

По данным Чешского статуправления после подсчета голосов 1% участков на выборах президента, пока лидирует генерал армии в запасе Петр Павел, он набрал 53,9% голосов. Второй – экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,1% голосов, передает РИА «Новости».

Напомним, Бабиш и Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии.

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