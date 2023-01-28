 

Минздрав сообщил о сокращении распространенности курения среди россиян

28.01.2023, 16:26, Новости дня
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Распространенность курения среди россиян с 2009 года сократилась втрое – с 69% до 21%, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что правительство РФ и Минздрав много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения.

«В 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 69%. К настоящему времени – около 21%. И эти данные – официальные», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Данные получены в результате репрезентативного опроса домохозяйств, в котором опрашиваются лица от 15 лет и старше. Благодаря чему удалось получить основные характеристики опрошенных и узнать уровни потребления табака. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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