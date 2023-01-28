Депутат Закарпатья разместила фото карты области в цветах венгерского флага

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28.01.2023, 16:25, Новости дня
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Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту области, половина которой была закрашена в цвета венгерского флага, сообщают местные СМИ.

Издание «Мукачево.net» пишет, что депутат Закарпатского областного совета от партии КМКС (Партия венгров Украины.) Юдита Петеи на своей странице в запрещенной в РФ соцсети, разместила фото карты Закарпатской области, где половина области окрашена в цвета флага Венгрии, передает РИА «Новости».

Позже пост с флагом был удален депутатом. Издание отмечает, что Петеи заявляла, что этнические венгры сталкиваются с притеснениями в Закарпатской области Украины.

Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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