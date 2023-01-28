“Золотой Орел-2023”: Зудина раскрыла тайну рождения Никиты Ефремова, а Иван Янковский стал лучшим актером

Пока в Лос-Анджелесе только готовятся к “Оскару”, в Москве уже отметили лучших. Минувшим вечером в легендарном первом павильоне киностудии “Мосфильм” прошла XXI церемония вручения кинопремии “Золотой орел” — награды, которая присуждается Академией кинематографических искусств и наук России за выдающиеся достижения в сфере киноискусства.

Владимир Вдовиченков и Елена ЛядоваЕкатерина Кимова

И началось главное кинособытие года, конечно, с красной дорожки. В это вечер на ней блистали Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Александра Урсуляк, Анна Банщикова, Андрей Мерзликин, Екатерина Климова, Анна Слю, Лянка Грыу, Егор Бероев и Ксения Алферова, Наталья Бардо, Маруся Климова и многие другие звезды отечественного кинематографа, в числе которых оказалась и Анна Снаткина, которой выпала честь огласить победителей первых трех номинаций. Награду за «Лучший короткометражным фильм» получила режиссер картины “А” Татьяна Жукова. Приз за “Лучший анимационный фильм” получил режиссер ленты “Финик” Денис Чернов, который рассказал, что за созданием анимационных проектов всегда стоят сотни людей, это очень долгий и кропотливый процесс, поэтому он благодарен команде, которая прошла с ним этот путь. В номинации “Лучший неигровой фильм» победу одержал проект ”Фаза луны” режиссера Андрея Осипова.

Когда-то давно мне посчастливилось дебютировать в фильме Светланы Дружининой “Гардемарины, вперед!”. Тогда поняла, насколько важно, чтобы на съемках была своя команда, которая знает, чего добивается режиссер. И работа костюмеров в этом — немаловажная часть, – сказала со сцены Татьяна Лютаева, вручая статуэтку в номинации “Лучшая работа художника по костюмам” Екатерине Дыминской — за работу над фильмом “Сердце Пармы”.

Виктор Добронравов с женойЛянка ГрыуОльга СерябкинаАлександра УрсулякДарья КалмыковаЕгор Бероев и Ксения АлфероваИзабель Эйдлен и Анна СлюМила Ершова и Святослав РогожанАнар ХалиловЛиза МорякАнна СнаткинаТатьяна Лютаева

К слову, создатели “Сердца Пармы” в этот вечер унесли сразу четырех “Орлов” — фильм так за лучшую работу звукорежиссера (Ростислав Алимов), лучшую работу художника постановщика (Павел Новиков, Владимир Трапезников) и лучшую мужскую роль второго плана — приз в этой номинации достался Евгению Миронову, сыгравшем в “Сердце Пармы” священника.

Я никогда никому об этом не рассказывал, даже маме, но на тех съемках я замерз и потянул спину — что-то случилось с позвоночником, у меня начала отниматься река. Ничего не помогало, даже иглоукалывание. И как только я осознал, что это, наверное, мне это наказание за наглость, мол, мы можем все сыграть, мне начало становится все легче и легче. И, сейчас, стоя на этой сцене, я понял, что мне, наверное, прощено. Наверное, там сверху решили: “Ладно уж, артисты, киношники”, — сказал Миронов.

Евгений Миронов

Мы здесь поздравляем победителей, но здесь, в зале, много и номинантов. И я хочу сказать: вы все уже победители, — начала свою речь Марина Зудина перед вручением наград в номинациях, которые касались онлайн-платформ.

Марина Зудина

“Лучшей актрисой онлайн-сериала” стала Анна Михалкова за роль в проекте “Алиса не может ждать”, а “Лучшим актером онлайн-сериала” академики выбрали Никиту Ефремова за роль в сериале “Нулевой пациент”.

Спасибо моей маме, которая прожила в такие непростые времена и смогла меня вырастить, и, конечно, папе — сейчас я хотел бы выразить ему поддержку, — сказал, принимая “Орла” Никита.

И Зудина, которая оказалась настоящей поклонницей Ефремова-младшего, не удержалась и рассказала, как однажды снималась с его отцом в “Дубровском”.

Твои родители были так сумасшедше влюблены — твоя мама часто приезжала на съемки, и вскоре родился ты. Поэтому это награда и их тоже. От всего сердца поздравляю твою семью, — сказала Зудина, признавшись, что своему сыну Паше Табакову Никиту всегда ставит в пример.

Марина Зудина и Никита Ефремов

После этого на сцену поднялась актриса Екатерина Климова, чтобы представить уже телевизионные награды. Приз за «Лучшую женскую роль на телевидении» получила Юлия Хлынина (сериал «Елизавета»). А номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» победителем стал Евгений Стычкин — за работу в сериале “Алиби”, который так же был признан «Лучшим телевизионным сериалом».

А рекордсменом по части наград в этот вечер оказалась картина режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира», который в это вечер был признан лучшей игровой работой. Фильм также удостоился наград в номинациях: “Лучшая режиссерская работа” ( Алексей Сидоров), «Лучшая операторская работа» (Михаил Милашин), “Лучшая музыка к фильму” (Артем Васильев) и “Лучшая мужская роль в кино” – в этой номинации почетная статуэтка досталась Ивану Янковскому за роль действующего чемпиона мира из СССР Анатолия Карпова, который так же присутствовал на церемонии вместе со всей съемочной группой.

Об этот опыте Иван, для которого этот “Золотой орел” уже четвертый, рассказал так:

Я не буду лукавить и врать, что эта была, наверное, одн из самых сложнейших ролей, которую я играл. Хочу рассказать вам историю одную. Был экватор съемок “Чемпион мира”, мы снимали сцену в штабе Анатолия Карпова с его командой. И вдруг, отсняв сцену, режиссер фильма Алексей Сидоров говорит: “Можно тебя?”. Я отвечаю: “Конечно, пойдем”. Спускаемся куда-то в гримерки и он мне говорит: “Ты не не нравишься!” Я такой: “Всмысле? А что такое?”. Он: “Ты мне просто не нравишься. Ты не Карпов!” — “Как не Карпов? А почему я тогда его играю?” — “Не знаю”. и я спрашиваю: “А что будем делать?” Отвечает: “Не знаю!” Со мной такое произошло в первый раз. Безусловно, отношения на площадке с Алексеем Сидоровым были сложные. После этого я заплакал, мне стало горько, больно и обидно. Единственное, что мне оставалось делать в тот момент, это пойти к себе в вагончик, сесть за столик и переставлять фигуры на шахматной доске — учить комбинацию, которую мне предстояло играть. Двигая фигуры,я пытался прочувствовать свою уместность на этой земле, в этой профессии, в жизни — везде. И мимо проходит, а я дверь оставил открытой — мало ли, проходит Алексей Сидоров мимо. Смотрит на меня в слезах, останавливается и говорит: “Вот это характер!” И уходит. В тот момент, у меня все сложилось. Это была выдающаяся работа с актером, которую я никогда не испытывал, и, надеюсь, больше не испытаю. Спасибо всем. И особенно моей жене Диане, с которой я на этой картине познакомился. С этого момента жизнь стала только лучше, — сказал Иван, добавив, что эту победу посвящает своей сестре Елизавете, чья игра в фильме “Ника” его поразила.

Иван Янковский и Диана Пожарова

Наград в этот вечер так же удостоились: Дарья Балабанова и Ирина Старшенбаум, которых отметили за работу над еще не вышедшим в широкий прокат фильмом “Здоровый человек”. Дарья получила статуэтку в категории “Лучшая женская роль второго плана”, Ирина — в номинации “Лучшая женская роль в кино”. Почетной наградой стало больше и у Юлии Хлыниной, которая получила приз за “Лучшую женскую роль на телевидении” (сериал “Елизавета”). Фильм “Однажды в пустыне” забрал награды в категориях “Лучшие визуальные эффекты” и “Лучший монтаж”. “Лучшим он-лайн сериалом” стал “Художник” Тимура Алпатова.

Юлия ХлынинаДарья БалабановаПетр Тодоровский Рената ПиотровскиАнна Банщикова

Елена Ищеева с сыномКузьма Сапрыкин и Никита ТарасовМария Лемешева