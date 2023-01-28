Попробуем стать иконой моды: стильные хитрости, которые помогут одеваться как Хейли Бибер в 2023 году

Тенденции моды нынешнего года весьма разнообразны. Однако самым привлекательным за последние годы можно назвать гардероб Хейли Бибер. Если вам нравится ее стиль, обратите внимание на некоторые хитрости, которые использует знаменитость.

Пальто мужского кроя

Очень стильно и эффектно смотрится пальто мужского кроя оверсайз. Это объемный предмет одежды с увеличенными плечами, который не только привлекателен, но и максимально практичен. Вы сможете создать любой образ, в том числе и многослойный, а в качестве верхней одежды предпочесть такое пальто.

Брюки карго

В моде армейский стиль, поэтому вы сможете подобрать себе брюки карго с большими накладными карманами свитер оверсайз, как это сделала Хейли Бибер. Образ выглядит целостным, он также привлекателен и практичен, поскольку одежда больших размеров и свободного кроя не стесняет движений и отлично смотрится на любой фигуре.

Байкерская одежда

Ветровка в байкерском стиле из кожи или заменителя смотрится очень эффектно. Ее дополняют высокие сапоги на грубой подошве, а также мини-юбка (можно надеть платье). Если вы хотите подчеркнуть красоту и стройность своей фигуры, в такой одежде вы однозначно добьетесь желаемого.

Одежда большого размера

Оверсайз который год не выходит из моды, и это вполне оправданно. Во-первых, это красиво, поскольку большие вещи смотрятся и сочетаются как-то по-особенному. Во-вторых, это практично, поскольку одежда не сковывает движений. В-третьих, это удобно, если у вас нет времени приводить себя в идеальный порядок. Достаточно грамотно подобрать наряд, и вы будете смотреться на все сто. Кроме того, как уже было сказано, в одежде большого размера вам не надо переживать о нескольких лишних килограммах, поскольку они “растворятся” в вещах и не смогут предательски подчеркнуть все, что вы планировали скрыть.

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Спортивный стиль

Сегодня одеваться в спортивном стиле очень просто, поскольку мода максимально демократичная. Вы можете комбинировать спортивные предметы одежды с любыми другими вещами, которые вам нравятся. Например, надеть ветровку, как это сделала Хейли.

Авангардный брючный костюм

Брючные костюмы снова в тренде, и это очень хорошо. В них любая женщина смотрится очень стильно и эффектно. Вы можете выбрать любой понравившийся цвет, который вам максимально подходит, и быть уверенной в том, что в таком наряде будете смотреться просто потрясающе. В качестве делового стиля такая одежда воспринимается на все сто.

Облегающее платье миди

Если вы мечтаете продемонстрировать красоту своей фигуры, у вас будет такая возможность. И речь не о длине мини, а о миди, которая смотрится не менее привлекательно. Вы можете выбрать оригинальный подол платья, как это сделала Бибер, оголив одно колено, такой крой смотрится весьма экстравагантно. Платье подобного фасона визуально увеличивает рост и делает фигуру стройнее.

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Одежда в стиле девяностых

Если вы скучаете по моде девяностых, для вас есть замечательная новость. Обратите внимание на джинсы свободного кроя и куртку оверсайз. Вы можете не беспокоиться о чрезмерно большом размере, переборщить в этом случае крайне сложно. Надевайте то, что вам удобно, комбинируйте вещи на своей усмотрение, только не перегрузите лук. Девяностые годы отличаются стремлением к классическому и минималистическому стилю.

Аксессуары уличного стиля

Хейли является королевой уличного стиля, поэтому предпочитает его не только в одежде, но и в аксессуарах. Красота в простоте, отказ от дорогих украшений — вот то, к чему вы также можете стремиться. Необязательно выбирать драгоценные металлы и камни, можно выбрать аксессуар оригинального дизайна, который будет смотреться не менее привлекательно. Например, в моде заколки-крабы, которые помогут вам за одну секунду спасти любую прическу. Оригинальные и смелые по своему дизайну очки также освежат ваш образ. Золотыми могут быть серьги-кольца, которые сегодня в тренде. Но если вы не хотите тратить деньги на золото, можете обратить внимание на качественные замены в виде других материалов. Сегодня в ассортименте есть множество очень оригинальных и недорогих изделий, которые можно использовать для формирования своего образа. Хейли Бибер выбирает их безошибочно, за что все и ценят ее как очень экстравагантную и эффектную икону стиля.