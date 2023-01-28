Джинсовый комбинезон или брюки-палаццо: как эффектно носить и стильно сочетать ботинки челси

Ботинки челси — удобная стильная обувь для весны и межсезонья. Модницам она полюбилась не только за красивый дизайн и комфорт, но также и за универсальность, поскольку ее можно сочетать с любыми предметами гардероба. Рассматриваем самые стильные варианты.

С платьями и шортами

Челси прекрасно смотрятся с платьями любой длины и любого кроя. Они лучше всего интегрируются в повседневный или в офисно-деловой стиль.

Если ищете чего-то более молодежного, то можете присмотреться к джинсовым комбинезонам. Синий цвет одежды гармонично сочетается с бежевой обувью.

Вы также можете создавать стильные образы кэжуал с шортами и челси. Если в качестве верха подберете блузу, то у вас получится стиль преппи, чуть напоминающий школьный.

Кстати, если вы надеваете короткие шорты или короткую юбку, тогда основной акцент будет на ваших ногах. Вы можете сделать образ более самобытным, если подберете оригинальные носки под лоферы.

Можете выбирать как однотонные, так и принтованные аксессуары, с надписями и с рисунками. Высокие носки тоже хорошо смотрятся с лоферами.

С брюками, джинсами и комбинезонами

Штаны практически любого кроя прекрасно сочетаются с челси. Например, если нужен официальный офисно-деловой лук, тогда используйте микс брюк прямого кроя и челси.

Для повседневных образов надевайте джинсы скинни.

Если вам больше по душе спортивный стиль, рассмотрите джоггеры. Такие штаны можно сочетать с футболками, худи, свитерами оверсайз.

Укороченные брюки палаццо (которые нынче в моде) и лоферы — идеальное сочетание. Благодаря тому, что брюки не достигают щиколотки, ваша обувь будет хорошо видна. Если хотите привлечь внимание к челси, тогда отдайте предпочтение обуви яркого оттенка, контрастирующего с цветом брюк.

Вы также можете рассмотреть вариант сочетания челси с элегантным комбинезоном с брюками прямого кроя. Такой наряд вполне подойдет для посещения офиса, деловых встреч и переговоров.