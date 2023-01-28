Министр торговли Мантуров решил уравнение, над которым десятки лет бились ядерные физики

В ходе рабочей поездки в Нижегородскую область министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил прорыв в развитии ядерной физики.

Во время посещения Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – чиновнику удалось решить сложнейшее уравнение.

В ходе совещания на площадке центра министр в очередной раз напомнил о необходимости обеспечить стране технологический суверенитет и «снизить до отрицательных значений» зависимость от импорта.

– Нужно работать, импортозамещаться по всем позициям. Если каждый россиянин сделает хоть какой-то выбор в пользу отечественного товара, это будет весомый шаг к технологическому суверенитету. Я вот импортозаместил дрель, – заметил Мантуров. – Вы, главное, работайте! А правительство сделает всё возможное в ближайшее время, чтобы вас поддержать.

После завершения совещания Мантурову показали доску с уравнением, написанным академиком Ландау во время посещения НИИ в Сарове в 1995 году. Его решение позволило бы создать качественно новый ускоритель частиц, что в будущем положительно сказалось бы на научном потенциале страны. Министр заинтересовался формулой и попросил дать ему в руки мел.

– Посмотрим, что тут у вас… Так здесь же всё просто – “а” в квадрате, “б” в квадрате в числителе, двойка в минус двадцать первой степени в знаменателе… – говорит глава ведомства на видео, опубликованном местными СМИ.

Уравнение было решено в течение пяти минут.

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