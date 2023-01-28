 

Геймера едва не похитили в США, когда он ехал на турнир

28.01.2023, 15:20, Разное
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Эллиот “Frenzy” Гроссман, профессиональный боец Super Smash Bros., пояснил о том, как его чуть не похитили в США во время посещения турнира по файтингам Genesis 9 в Сан-Хосе, состоявшихся 20-23 января 2023 года. Об этом инциденте сообщило издание Kotaku.

Гроссман приехал на турнир из Великобритании. Изначально он планировал воспользоваться Uber, однако во время полета в его телефоне разрядился аккумулятор. В итоге он воспользовался услугами нелегальной службы такси в Сан-Франциско.

“Ко мне подошел водитель и спросил, не нужно ли мне такси. В этом не было ничего необычного. Он проводил меня до машины и посадил вместе с моими вещами на заднее сидение. Как только я закрыл дверь, несколько офицеров с оружием побежали к машине, требуя, чтобы водитель остановил ее”, – пояснил Френзи.

Водитель отказался выполнять приказы полиции и начал ускоряться. Под действием адреналина киберспортсмен выпрыгнул из машины, чтобы избежать перестрелки или аварии. В результате падения Гроссман получил серьезные травмы и порезы. Госпитализация футболисту не потребовалась. Полиция вызвала скорую помощь и объяснили, что они следили за таксистом, потому что тот занимался мошенничеством.

Несмотря на аварию, Frenzy добрался до Genesis 9 и принял участие в турнире. Гроссман занял только 49-е место. Журналист Kotaku был настолько впечатлен рассказом киберспортсмена, что решил обратиться в полицейский департамент Сан-Франциско. Там подтвердили всю информацию, рассказанную Гроссманом.


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