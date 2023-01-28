Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
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Россия озабочена эскалацией последних дней в зоне палестино-израильского конфликта, стороны Москва призывает к сдержанности, следует из сообщения МИД России.
В российском министерстве заявили, что с глубокой озабоченностью воспринимают вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.
А несколькими днями ранее гибелью результате рейдов израильских военнослужащих более 10 палестинцев.
«Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается необходимость срочно возобновить диалог между сторонами, особенно на фоне произошедшей эскалации напряженности между Палестиной и Израилем.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали во время стрельбы утром в Восточном Иерусалиме.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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