Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Россия озабочена эскалацией последних дней в зоне палестино-израильского конфликта, стороны Москва призывает к сдержанности, следует из сообщения МИД России.

В российском министерстве заявили, что с глубокой озабоченностью воспринимают вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме.

А несколькими днями ранее гибелью результате рейдов израильских военнослужащих более 10 палестинцев.

«Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряженности», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается необходимость срочно возобновить диалог между сторонами, особенно на фоне произошедшей эскалации напряженности между Палестиной и Израилем.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали во время стрельбы утром в Восточном Иерусалиме.

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