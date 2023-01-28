 

Захарова назвала лицемерием предложение Блинкена оплатить гражданам США пребывание беженцев в Штатах

28.01.2023, 15:05, Новости дня
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Предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах, которые стали ими благодаря политике США, это поразительное и очень показательное американское лицемерие, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске программы Welcome Corps. Она направлена на то, чтобы снять с американского госбюджета обязанность содержать беженцев и перенести это бремя на частные домохозяйства.

«Конечно, в этом видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие», – считает Захарова.

Она напомнила, что сначала Вашингтон сделал все, чтобы сотни тысяч людей стали беженцами в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, на Украине, втянув эти страны в кровавые внутренние междоусобные войны. После того, как жители этих государств покинули свои дома, правительство США предлагает своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах.

«Перекладывать финансовые обязательства в частные руки – обычно это удел failed states, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование. Может, скоро американским обывателям и деньги можно будет на дому печатать? С точки зрения экономики ущерб будет минимальным – доллары и сейчас ничем не обеспечены. Разве что рекордной суммой госдолга в 31 триллион», – сыронизировала Захарова.

Согласно программе Welcome Corps, группы, состоящие как минимум из пяти человек, могут подать заявку на спонсорство беженцев и помочь им адаптироваться к жизни в США с помощью консорциума некоммерческих организаций по переселению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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