Экономика: Турция торопится заработать на российском газе

Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ?

Турция рассчитывает на запуск в эксплуатацию предложенного Россией проекта газового хаба в течение года, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез. «В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем начать эксплуатировать газовый центр в течение года», – отметил Донмез, передает турецкая газета Star.

По его словам, Анкара может при необходимости выступить в роли посредника по преодолению энергетического кризиса в Европе, а также экспортировать туда газ через свои терминалы.

«Создание газового хаба в течение года не предполагает, что построят новые газопроводы и будут приходить дополнительные объемы. Скорее всего, речь идет о том, чтобы продавать свободные объемы на этом газовом хабе», – говорит Игорь Юшков.

Откуда эти свободные объемы возьмутся? «Часть газа, который сейчас идет по «Турецкому потоку», законтрактована по долгосрочным контрактам, а часть – нет. Плюс одна из ниток газопроводов все-таки была недозагружена, здесь необходимо дождаться статистики. Вероятно, есть возможность немного нарастить поставки. Кроме того, Болгария отказалась покупать российский газ через рублевую схему, а это около 2 млрд кубов в год, и эти объемы либо продаются на спотовом рынке, либо вообще не прокачиваются. Все эти объемы можно перекинуть на газовый хаб», – поясняет собеседник.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров в год (43,1 млн в сутки) каждая. По одной из них газ поставляется в Турцию, а по второй – в европейские страны.

«Скорее всего, на первом этапе речь не идет о больших объемах, никто не говорит о десятках миллиардов кубов. Главное опробовать сам механизм заключения сделок на газовом хабе, как будут проходить торги. Готовы ли будут европейцы приходить на хаб покупать газ, например, те же болгары? Ведь торговля через газовый хаб не подразумевает расчетов в рублях. Логично было бы сделать отдельно биржу, чтобы там был ценовой индикатор, как на европейских спотовых биржах в Европе»,

– рассуждает Юшков.

Кроме российского газа в этот хаб может приходить газ из Азербайджана, и возможно даже Ирана.

«Возникает возможность для своповых и обменных операций. Например, Газпром может поставить газ Азербайджану, а тот может высвободить объемы собственного газа и направить их в турецкий хаб. Другой вариант: Россия транзитом через Азербайджан поставляет газ в Турцию, но я думаю, что, скорее всего, будет первый вариант. Думаю, и иракский газ может приходить в Турцию», – говорит собеседник.

Важный фактор появления в турецком хабе разных поставщиков газа состоит в том, что это обезличивает газ в Турции, и покупатель, в первую очередь, европейский сможет говорить, что купил не российский газ, а с хаба.

Турция тоже сможет зарабатывать благодаря закупке российского газа и перепродаже его в обезличенном виде европейским покупателям.

«Например, турецкие компании со временем могут ловить момент и покупать газ на бирже на сниженных ценах, закачивать его в подземные хранилища, и перепродавать на высоких ценах – на том же самом хабе, выступив трейдерами, либо непосредственно в Европу», – рассуждает собеседник.

В теории, на этот хаб может приходить и СПГ, если на хабе цены будут в целом выше, чем на европейском или общемировом рынке СПГ. Тогда это чисто экономически будет привлекать продавцов.

Или, например, алжирский СПГ по долгосрочным контрактам будет стоить меньше, чем на хабе. Тогда турецкие компании его могут перепродать на хабе и заработать на разнице цены.

Есть риск, что Турция будет пытаться манипулировать ценами и в отношениях с Газпромом. «Например, когда это будет выгодно, когда цены на хабе будут ниже, чем по долгосрочным контрактам с Газпромом, турки могут указать, что это несправедливо, и требовать снизить цены по контрактам и вернуть разницу. Так европейцы делали все эти годы, турки могут пойти по тому же пути», – не исключает Юшков.

В целом для создания и апробации нового хаба года вполне достаточно. Но, если говорить о существенном росте объемов экспорта из РФ – 10-20 млрд кубометров, то, конечно, для этого нужно строить новый газопровод. Однако на первом этапе создания хаба этого делать никто не будет, считает эксперт.

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