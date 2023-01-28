 

Ребеночек вышел: дочь Успенской увезли прямо с красной дорожки после слухов о беременности

28.01.2023, 14:47, Разное
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Канал ТНТ представил уникальное для отечественного телевидения шоу “Конфетка”. В эфир оно выйдет 28 января, но звезды оценили его накануне. Среди гостей премьеры, например, была Татьяна Плаксина – 33-летняя дочь певицы Любови Успенская. Последняя, по слухам, станет героиней одного из выпуска “Конфетки”.

На красной дорожке кинотеатра “Москва” наследница королевы русского шансона появилась не одна – с ней вышел ребеночек. Как говорят, у Николь богатые родители, которые оплачивают каждое появление девочки в компании с Успенской и Плаксиной. Приучают ее таким образом к камерам, вспышкам и вниманию. “Я сделаю из нее звезду, – обещает Успенская. – Уже сейчас договорилась о съемках Николь в художественном фильме, думаю и про конкурс красоты”.

Накануне премьеры “Конфетки” появилась информация, что дочь Успенской сама ждет ребенка. Якобы она забеременела при помощи процедуры ЭКО, когда зародыш формируется в пробирке и потом подсаживается в матку. Татьяна Плаксина отчасти подтвердила, что слухи не лишены оснований. “Мои главные планы в этом году – встретить любимого человек и родить ребенка”, – заявила Плаксина.

“А как я мечтаю о внуке или внучке! – вмешалась в разговор Успенская. – Почему все наши звезды большие уже имеют по несколько?! А мне хотя бы увидеть это дите, и можно умереть”. После этих слов Плаксину с матерью и чужим ребенком увезли с красной дорожки домой.


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