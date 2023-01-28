 

Простой поворот головы может стоить жизни: как избежать летального исхода

28.01.2023, 14:47, Разное
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Многие люди прикладывают огромные усилия, чтобы сохранить свое физическое и психологическое здоровье. Кто-то по первому чиху бежит к врачу, кто-то отказывается от вредных привычек, кто-то закупается витаминами для профилактики. Однако мало кто знает, что при сопутствующих проблемах даже простой поворот головы может привести к смерти.

Житель США с трудом избежал летального исхода после обычного движения головы. При этом 35-летний мужчина перенес сразу три инсульта. Почему повседневное явление привело к таким негативным последствиям, объяснила врач Ирина Ярцева.

В интервью Пятому каналу она подчеркнула, что у пациент мог иметь серьезные проблемы со здоровьем, к примеру страдать от сахарного диабета или ожижения. В ходе консультации читателей специалист отметила, что простой поворот головы в ряде случаев может привести к разрыву аорты.

Разрыв аорты на шее, по словам медика, чаще всего становится следствием уже имеющихся недугов, в том числе, высокого давления или поученных ранее травм. Специалист предположила, что американец не обращался за помощью к врачам.

Она также напомнила, что люди, входящие в группу риска, например, страдающие от сахарного диабета или ожирения, а также курильщики или граждане, неравнодушные к спиртному, должны тщательно контролировать свое здоровье, то есть регулярно посещать клиники и проходить обследования.


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