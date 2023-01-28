Тонкие слои без пудры: как наносить консилер, чтобы он не подчеркивал складки кожи и морщины

Консилер – незаменимое средство для маскировки мелких косметических дефектов. Он помогает скрыть темные круги под глазами, пятна, акне и другие недостатки. Но иногда мы замечаем, что это средство выглядит на лице не лучшим образом. Оно забивается в складки кожи и морщины около глаз и подчеркивает их. Как избежать этой ситуации? В статье мы приведем приемы, которые помогут вам получить безупречный результат нанесения консилера.

Наносите тонкие слои

Если консилер собирается в складках и морщинах, то это означает, что вы нанесли слишком густой слой продукта. Другая причина может быть связана с сухостью кожи около глаз.

Обработайте область под глазами питательным кремом для век, чтобы она не была сухой. Нанесите консилер тонким слоем только на тот участок, который нуждается в коррекции. Хорошо растушуйте средство.

При необходимости повторите процедуру. Медленно и постепенно наносите тонкие слои консилера один за другим, не забывая их растушевывать. Это обеспечит естественный и безупречный эффект.

Не используйте пудру

Многие женщины наносят пудру поверх консилера. Но если речь идет об области около глаз, то делать этого не следует.

Пудра сделает консилер липким. Кроме этого она придаст коже матовость и визуально прибавит возраст.

Заключение

Следует помнить, что морщинки и складочки под глазами от природы есть у большинства людей. Поэтому нельзя ожидать, что покрытие будет идеально гладким. Но при соблюдении правил, о которых мы рассказали, консилер будет гораздо меньше забиваться в складки.