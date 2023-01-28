Экстравагантные накидки и наряды в стиле пэчворк: эффектные альтернативы классическим пальто

Если вы не большой любитель классики, то традиционные однотонные пальто покажутся вам скучным решением. Однако есть хорошая новость: вполне реально найти более экстравагантную альтернативу наскучившему предмету гардероба. Рассматриваем самые удачные варианты.

Пальто-халат

Традиционно пальто застегивается на пуговицы и может включать в себя дополнительно такой аксессуар, как пояс. Сейчас в моде другой фасон — пальто-халат на запах. Фиксируется изделие с помощью одного только пояса. Никаких пуговиц и застежек нет. Нельзя сказать, что данный вариант практичный, поскольку пальто-халат продувается. Но если вы автоледи, тогда можете рассмотреть такую стильную альтернативу.

Пончо или накидка

Если на улице не слишком холодно, рассмотрите пончо или накидку в качестве верхней одежды. Вы даже можете рискнуть и использовать в качестве накидки палантин или широкий шарф. Набросьте его на плечи так, чтобы концы свисали спереди. А теперь прямо на импровизированную накидку наденьте пояс. Наслаждайтесь результатом.

В стиле пэчворк

В холодную погоду вас спасет на стандартное пальто из ратина, а дутый пуховик. Чтобы образ получился более женственным, подчеркните талию с помощью поясного ремня. Главная фишка образа — это верхняя одежда в стиле пэчворк. Так называется техника, при которой изделие сшивается из лоскутов. Если мы говорим о пуховике, то он непременно должен быть цельным. В таком случае используйте вещь из материала с имитацией пэчворка.

С принтами и аппликациями

Рассмотрите в качестве верхней одежды укороченное пальто. Пусть оно будет включать в себя экстравагантные необычные элементы. Например, меховую отделку, инкрустацию стразами, пайетками. Либо можете просто подобрать изделие с оригинальным принтом.

Например, в моде анималистичные рисунки, этнические орнаменты. Ориентируйтесь на свой стиль в одежде.