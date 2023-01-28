 

Wylsacom заявил, что китайский ноутбук Itel Spirit 2 – это белорусский ноутбук Horizont

28.01.2023, 13:55, Разное
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Первый ноутбук Horizont H-book MAK4 из Беларуси оказался китайским ребрендингом Itel. Его видео снял техноблогер Валентин Петухов (также известный как Wylsacom).

Петухов обнаружил, что Horizont Hbook MAK4 (Itel Spirit 2) имеют идентичные технические характеристики и дизайн. Есть даже одна общая наклейка DTS.

Нет фантастической буквы H (логотип бренда Horizont), но есть Itel. Блогер заявил, что компьютер идентичен по разъемам и задним крышкам, а также всем остальным компонентам, и собран он точно так же.

Цена белорусского ноутбука составляет 44 000 рублей. Однако Itel предлагает сопоставимую модель с 8 ГБ ОЗУ по цене 35 тысяч рублей. Spirit 2 под управлением Linux по более низкой цене на российском розничном рынке. Он стоит на 5 000 рублей дешевле.

Многочисленные сообщения утверждают, что ноутбуки Horizont были произведены минским производственным объединением “Вычислительная техника”. Официально неизвестно, является ли сходство с Itel простым совпадением., или же китайский бренд действительно является OEM-производителем.


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