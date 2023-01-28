 

Газпром поставляет газ из Украины через газотранспортную систему Суджа. Это подтверждает его объем

28.01.2023, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Газпром поставляет газ на Украину в объеме, подтвержденном украинской газоизмерительной станцией (ГИС). “Суджа”, 24,3 миллиона кубометров. 28 января на ГМС “Сохрановка” была вновь отклонена заявка на поставку газа от “Газпрома”, рассказал официальный представитель РФ Сергей Куприянов.

“Газпром” поставляет российский природный газ на транзитную украинскую территорию в объеме, подтвержденном Украиной через газоизмерительную станцию “Суджа” (24,3 млн. кубометров на 28 января). Он рассказал журналистам, что заявка на газоизмерительную систему в Сохрановке была отклонена.

За исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу с мая находились на уровне 40-43 млн. кубометров в сутки. Однако 4 января этот показатель упал ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 млн. кубометров. На следующий день он упал на 23% до 25,1 млн. кубометров. 20 января он составил 24,4 млн. кубометров.

Украина прекратила прием газа, транзитируемого через ГИС “Сохрановка”, в мае. Это было связано с тем, что ГИС “Сохрановка” контролировалась российскими войсками на территории ЛНР. ГИС “Суджа” была единственным входом, который позволял транзит газа в Европу. Газпром утверждал, что Суджа не может передавать все свои объемы. Однако она выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, и все услуги по транзиту были полностью оплачены.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / Их вымочили в сахарном сиропе: почему сочные и яркие финики лучше не брать

27.02.22 / Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина

22.09.20 / Скандалы: Рогозин нашел в «Роскосмосе» черные дыры

04.05.22 / Мнение: Широка страна моя родная

21.03.22 / Крис Хемсворт и Эльза Патаки поделились редкими фото близнецов по особому случаю

28.07.20 / Мнение: Ядерная ракета «Летающий Чернобыль» («Буревестник») резко расширяет космические перспективы России

21.07.21 / Скандалы: «Теряется, переживает, волнуется»

23.05.22 / Почти 900 тысяч заявок приняли организаторы Московской недели моды

30.05.22 / Мнение: Проект заявления саммита ЕС

20.01.23 / «Украинский конфликт не помеха» – поляки удивлены, что в Россию едут туристы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика