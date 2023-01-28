Газпром поставляет газ из Украины через газотранспортную систему Суджа. Это подтверждает его объем

Газпром поставляет газ на Украину в объеме, подтвержденном украинской газоизмерительной станцией (ГИС). “Суджа”, 24,3 миллиона кубометров. 28 января на ГМС “Сохрановка” была вновь отклонена заявка на поставку газа от “Газпрома”, рассказал официальный представитель РФ Сергей Куприянов.

“Газпром” поставляет российский природный газ на транзитную украинскую территорию в объеме, подтвержденном Украиной через газоизмерительную станцию “Суджа” (24,3 млн. кубометров на 28 января). Он рассказал журналистам, что заявка на газоизмерительную систему в Сохрановке была отклонена.

За исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу с мая находились на уровне 40-43 млн. кубометров в сутки. Однако 4 января этот показатель упал ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 млн. кубометров. На следующий день он упал на 23% до 25,1 млн. кубометров. 20 января он составил 24,4 млн. кубометров.

Украина прекратила прием газа, транзитируемого через ГИС “Сохрановка”, в мае. Это было связано с тем, что ГИС “Сохрановка” контролировалась российскими войсками на территории ЛНР. ГИС “Суджа” была единственным входом, который позволял транзит газа в Европу. Газпром утверждал, что Суджа не может передавать все свои объемы. Однако она выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, и все услуги по транзиту были полностью оплачены.