Путин поручил привлечь инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке

По данным кремлевских сайтов, президент РФ Владимир Путин поручил в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовых рынках. Это касается инфраструктурных и производственных проектов.

В перечне поручений говорится, что правительство РФ, все органы власти субъектов РФ и Банк РФ совместно работают над реализацией мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года. Для достижения в 2023 году следующей цели и индикативных показателей: “Увеличение объема акционерного капитала на российском финансовом рынке, включая реализацию инфраструктурных проектов и быстрорастущих компаний”.

Данный отчет должен быть представлен до 1 марта 2023 года, а далее – один раз в месяц. Ответственность за исполнение возложена на премьер-министра РФ Михаила Мишустина и региональные власти. В работе также участвует председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.