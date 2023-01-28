 

Путин поручил привлечь инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке

28.01.2023, 13:55, Разное
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По данным кремлевских сайтов, президент РФ Владимир Путин поручил в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовых рынках. Это касается инфраструктурных и производственных проектов.

В перечне поручений говорится, что правительство РФ, все органы власти субъектов РФ и Банк РФ совместно работают над реализацией мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года. Для достижения в 2023 году следующей цели и индикативных показателей: “Увеличение объема акционерного капитала на российском финансовом рынке, включая реализацию инфраструктурных проектов и быстрорастущих компаний”.

Данный отчет должен быть представлен до 1 марта 2023 года, а далее – один раз в месяц. Ответственность за исполнение возложена на премьер-министра РФ Михаила Мишустина и региональные власти. В работе также участвует председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.


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