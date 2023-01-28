 

Актер Сослан Фидаров из окопов передал привет коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову

28.01.2023, 13:44, Новости дня
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Российский журналист Александр Рогаткин опубликовал записанное «в окопах Запорожья» видеообращение актера Сослана Фидарова, где тот передает «большой привет» коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову.

В Telegram-канале «Рогаткин Live» опубликована видеозапись, на которой стоя с ружьем в окопах Фидаров обещает Артуру, что «сильно побьет его там, где поймает».

«Здесь есть даже пацаны 19 лет, о чем еще говорить… те, кто уехали, – позор России, не приезжайте больше сюда никогда, это не ваша страна. Она была наша, теперь она трижды наша», – сказал актер.

Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.

В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября. 

С декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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