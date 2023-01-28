Актер Сослан Фидаров из окопов передал привет коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову

Российский журналист Александр Рогаткин опубликовал записанное «в окопах Запорожья» видеообращение актера Сослана Фидарова, где тот передает «большой привет» коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову.

В Telegram-канале «Рогаткин Live» опубликована видеозапись, на которой стоя с ружьем в окопах Фидаров обещает Артуру, что «сильно побьет его там, где поймает».

«Здесь есть даже пацаны 19 лет, о чем еще говорить… те, кто уехали, – позор России, не приезжайте больше сюда никогда, это не ваша страна. Она была наша, теперь она трижды наша», – сказал актер.

Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.

В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.

С декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».

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