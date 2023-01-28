Посол Израиля в Германии заявил о помощи страны Киеву «больше, чем известно»

Израиль поддерживает киевские власти больше, чем известно миру, сообщил израильский посол в Германии Рон Просор в интервью Funke Kunststoffe GmbH.

«Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем известно», – передает ТАСС со ссылкой на слова посла, который, впрочем, не привел подробностей.

Также Просор назвал две причины, по которым Израиль занимает сдержанную позицию: российское присутствие в Сирии и большое количество евреев, проживающих в России.

Ранее новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.

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