Посол Израиля в Германии заявил о помощи страны Киеву «больше, чем известно»
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Израиль поддерживает киевские власти больше, чем известно миру, сообщил израильский посол в Германии Рон Просор в интервью Funke Kunststoffe GmbH.
«Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем известно», – передает ТАСС со ссылкой на слова посла, который, впрочем, не привел подробностей.
Также Просор назвал две причины, по которым Израиль занимает сдержанную позицию: российское присутствие в Сирии и большое количество евреев, проживающих в России.
Ранее новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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