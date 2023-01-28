Кабмин одобрил изменения в законы о государственном флаге и гимне

В правительстве РФ одобрили изменения в конституционные законы «О государственном флаге» и «О государственном гимне».

На сайте правительства отмечается, что одобренные изменения будут внесены в статью 3 Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации» и статьи 3 и 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне Российской Федерации» в установленном порядке.

Также законопроектом предусмотрено внесение в Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» изменение – после слов «Корабельным уставом» дополнить словами «Военно-Морского Флота».

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