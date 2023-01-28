 

“Женщины не плачут”: реакция Шакиры на новый роман Пике, который тот больше не скрывает

28.01.2023, 13:34, Разное
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Новый виток ей задал сама экс-футболист — на днях он впервые опубликовал совместную фотографию со своей новой возлюбленной Кларой Чиа Марти, чем фактически подтвердил появившиеся несколько месяцев назад слухи о романе с моделью. И реакция Шакиры не заставила себя долго ждать. В ответ певица опубликовала у себя в соцсетях видео, на котором танцует под свой уже нашумевший хит, где в припеве хорошенечко проехалась по своему бывшему.

Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренге, — подписала ролик 45-летняя колумбийка, собрав в комментариях несколько сотен комментарием со словами любви и поддержки.

К слову, за последние дни поклонников, вставших на защиту Шакиры, только прибавилось. И во многом благодаря всплывшему видео, которые пролил свет и на отношения певицы со своей бывшей свекровью. На кадрах, ставших достояние общественности, видно, как мать Пике сначала резко хватает певицу за лицо, а потом жестом приказывает ей замолчать. Не удивительно, что теперь Шакира хочет возвести высоченную стену, чтобы огородить себя от родственницы, живущей по соседству. А пока в ее сторону с балкона певицы смотрит чучело ведьмы. 


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