 

Всё равно не поможет – лысым россиянам разрешат не носить каску на производстве

28.01.2023, 13:33, Разное
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Министерство труда и социальной политики внесло изменения в приказ от 11 декабря 2020 года №883н об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

В частности, дополнен п. 30 документа, который гласит, что лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

В обновлённом приказе сделаны определённые послабления в соблюдении правил безопасности на строительных площадках для лиц, возраст которых превышает 70 лет, а также всех граждан, у которых по любым причинам отсутствует волосяной покров на голове. К таким выводам пришли чиновники после проведения экспертизы Национальным бюро судебно-медицинской экспертизы. В ходе исследования изучались летальные случаи на производстве.

– Выяснилось, что после семидесяти, а также лысым людям каска не помогает сохранить жизнь при падении на голову относительно негабаритных объектов, таких как кирпич. Следовательно, не надо утруждать их ношением каски. В случае падения на голову крупных объектов каска не помогает никому, – заключил замминистра труда Василий Рассказов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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